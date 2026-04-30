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Crimen en el country: ¿perpetua o emoción violenta para Figueroa?

Tras un cierre de alegatos que expuso visiones irreconciliables sobre el crimen en el country El Tipal, hoy a las 8:30 se escucharán las últimas palabras de José Figueroa. El tribunal deliberará y luego se conocerá si el acusado recibe la pena máxima o una condena atenuada.

Crimen en el country: ¿perpetua o emoción violenta para Figueroa?
Hace 3 Hs

La Sala de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial de Salta será hoy el escenario del capítulo final en el caso por el femicidio de Mercedes Kvedaras. Luego de jornadas de alegatos cargadas de tensión técnica y emocional, el tribunal encabezado por los jueces de la Sala IV se dispone a dar cierre a uno de los juicios más impactantes de los últimos años.

La jornada comenzará puntualmente a las 8:30, momento en el que el imputado, José Eduardo Figueroa, tendrá el derecho a pronunciar sus "últimas palabras" ante el tribunal. Posteriormente, los jueces pasarán a deliberar en estricto hermetismo. Se estima que alrededor de las 11:00 regresarán a la sala para dar lectura a la sentencia.

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El eco de los alegatos: la verdad del cuerpo vs. el estallido emocional

La etapa de alegatos dejó frases que resonarán hoy en la mente de los jueces al momento de dictar sentencia. La fiscal Luján Sodero Calvet fue tajante al describir la mecánica del crimen y el contexto de sometimiento que sufría la víctima, afirmando que "el cuerpo de Mercedes gritaba la verdad" y que la autopsia reflejó una agonía producto de una fuerza sostenida. Para la acusación pública, el móvil fue claro: "Él decidió poner fin a su vida cuando ella decidió ser libre".

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Por su parte, la querella reforzó la idea de una violencia sistémica oculta tras una fachada de bienestar, describiendo el matrimonio como una "jaula de oro" donde Figueroa ejercía un control total sobre los movimientos y la economía de Mercedes. El abogado querellante fue especialmente duro con la estrategia de la defensa, al señalar que "cuando empezamos a acomodar las pruebas para que encajen en el relato, ya no es ciencia, es chamullo", en clara alusión a las pericias que intentaron introducir la hipótesis de un accidente.

Desde la vereda opuesta, la defensa técnica de Figueroa intentó desarticular la figura del femicidio para llevar la condena a un terreno mucho más leve. El abogado Juan Casabella Dávalos describió la mente del imputado como un "ambiente cerrado con fuga de gas donde solo faltaba el chispazo", atribuyendo el asesinato a una "reacción absolutamente primitiva" gatillada por el anuncio de la separación. La defensa insistió en que no existía una asimetría de poder, preguntando retóricamente al tribunal: "¿Puede hablarse de una mujer sometida cuando ejerce de hecho su autodeterminación?".

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La credibilidad científica en juego

Uno de los puntos más polémicos que el tribunal deberá resolver hoy es el pedido de la fiscalía y la querella para investigar a los peritos de la defensa por falso testimonio. La acusación denunció que se intentó "engañar y manipular las pruebas" mediante informes que incluían párrafos plagiados de buscadores de internet. "No podemos pensar en que se pueda llegar a atenuar la responsabilidad de este hombre en base a una pericia trucha copiada de Google", disparó la querella durante la jornada de ayer.

A las 11, el silencio de la sala se romperá con la lectura de la sentencia. La justicia salteña tiene en sus manos la tarea de determinar si la muerte de Mercedes Kvedaras fue el acto final de un hombre que se creía dueño de su vida o si, como sostiene la defensa, fue el resultado de un hombre que "no pudo con el dolor" y perdió el control. Para la familia de Mercedes, la expectativa es una sola: una pena que sea "sanadora y que redignifique a la víctima".

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