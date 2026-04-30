Crimen en el country: ¿perpetua o emoción violenta para Figueroa?

A las 11, el silencio de la sala se romperá con la lectura de la sentencia. La justicia salteña tiene en sus manos la tarea de determinar si la muerte de Mercedes Kvedaras fue el acto final de un hombre que se creía dueño de su vida o si, como sostiene la defensa, fue el resultado de un hombre que "no pudo con el dolor" y perdió el control. Para la familia de Mercedes, la expectativa es una sola: una pena que sea "sanadora y que redignifique a la víctima".