Régimen tributario: el Estado se queda con $ 62 por cada $ 100 que genera una hectárea agrícola

Al analizar cultivo por cultivo, el estudio de FADA destaca la existencia de fuertes contrastes, aunque con una constante: la caída de la rentabilidad. “El aumento del índice FADA es una combinación de dos cosas: la suba de los costos de producción, que hace achicar la renta agrícola, y la actualización de impuestos provinciales y tasas municipales, que hace que haya más pesos a pagar por cada hectárea”, añadió.