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Régimen tributario: el Estado se queda con $ 62 por cada $ 100 que genera una hectárea agrícola
Régimen tributario: el Estado se queda con $ 62 por cada $ 100 que genera una hectárea agrícola
04 Abril 2026

Resumen de nota

  • La participación del Estado en la renta agrícola subió al 62,5% en marzo según FADA, lo que significa que el fisco retiene $62,5 de cada $100 que genera una hectárea en Argentina.
  • El incremento del 6,1% desde diciembre responde a la suba de costos operativos, mayores fletes y un salto del 43% en el precio de la urea por conflictos internacionales en Oriente.
  • La combinación de presión impositiva y costos en alza deteriora la rentabilidad del agro. Este escenario plantea desafíos críticos para el sector frente a la próxima campaña agrícola.
Resumen generado con IA

La participación del Estado en la renta agrícola trepó al 62,5%. Así lo destaca el último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). Esto implica una suba de un 6,1%, respecto de diciembre de 2025, en un contexto de aumento de costos y de presión impositiva.

En otras palabras, por cada $ 100 que genera una hectárea agrícola, $ 62,5 se destinan al pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Tras este aumento aparece una combinación de factores locales e internacionales que afectan directamente la rentabilidad del productor.

“Esta edición está marcada por la coyuntura nacional e internacional: suba de costos como el combustible que impacta en los fletes, actualizaciones de impuestos provinciales y baja rentabilidad”, explica Nicolle Pisani Claro, Economista Jefa de FADA.

Al analizar cultivo por cultivo, el estudio de FADA destaca la existencia de fuertes contrastes, aunque con una constante: la caída de la rentabilidad. “El aumento del índice FADA es una combinación de dos cosas: la suba de los costos de producción, que hace achicar la renta agrícola, y la actualización de impuestos provinciales y tasas municipales, que hace que haya más pesos a pagar por cada hectárea”, añadió.

Detrás de este deterioro aparece el impacto del contexto internacional; en especial por el encarecimiento de insumos clave como la urea. El conflicto en el estrecho de Ormuz impulsó un aumento de un 43% en el precio de este insumo, respecto a diciembre.

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