Crimen en el country: los argumentos detrás del pedido de "emoción violenta" para evitar la perpetua

Conmoción y soledad técnica

Casabella Dávalos inició su alocución admitiendo el peso de un proceso que calificó como uno de los desafíos más complejos de su carrera. El letrado confesó que la noticia lo "conmocionó especialmente", un impacto que trascendía lo jurídico: el abogado fue compañero de estudios de la madre del imputado y conocía a Figueroa desde su niñez. Esta conexión personal dotó de una carga singular a una labor que definió como "indelegable".