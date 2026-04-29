Crimen en el country: la fiscalía pidió perpetua para José Figueroa tras un alegato implacable

La solicitud final: Justicia y Verdad

La fiscal Sodero Calvet solicitó formalmente que se investigue penalmente a los peritos de la defensa, Daniel Dip y Enrique Pruegger, por considerar que sus actuaciones fueron delictivas y carentes de todo rigor científico. En el caso del médico Daniel Dip, la fiscalía denunció su retractación pública e injustificada de las conclusiones de la autopsia que él mismo había firmado de común acuerdo originalmente, calificando su testimonio como un acto de gravedad inusitada que buscaba "acomodar la ciencia" a la versión del imputado. Respecto a Enrique Pruegger, se lo acusó de ejercicio ilegal de la profesión al intervenir sin estar matriculado en Salta pese a saber que era un requisito legal, y de introducir una hipótesis accidental basada en evidencia que "inventó o modificó", como una supuesta hendidura en la bañera que no existía. Por estas razones, la fiscalía pidió remitir las actuaciones a la justicia para que ambos sean investigados por el posible delito de falso testimonio, y en el caso de Pruegger, también por la violación de los artículos que regulan el ejercicio profesional.