Crimen en el country: la querella pidió investigar por falso testimonio a tres peritos de la defensa

Las pruebas de tiempo son irrefutables: entre que los hijos mayores se retiraron a las 7:37 y el audio que Figueroa envió a un amigo a las 8:06 pidiendo que llevaran a al más chico al colegio porque él estaba "complicado", transcurrieron 28 minutos clave. En ese lapso, Mercedes ya estaba muerta o agonizando. El pequeño fue testigo del ambiente de terror; el testigo Santiago Cornejo, quien fue a buscar al niño, declaró que el pequeño lloraba desconsoladamente y que Figueroa estaba "raro y nervioso". Tiempo después, en su inocencia, el niño relató a un compañero: “Mi papá la golpeó tanto a mi mamá que mi mamá está en el cielo”.