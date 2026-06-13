SociedadClima y ecología

Intensas nevadas y vientos potentes: rige una alerta amarilla en cuatro provincias

Cuatro provincias e islas Malvinas están bajo alerta meteorológica por vientos, nevadas y lluvias. En algunas regiones, la duración de los eventos se extenderá hasta el domingo a la noche, según lo pronosticado por el Servicio Meteorológico.

Intensas nevadas y vientos potentes: rige una alerta amarilla en cuatro provincias
Foto: Jorge Bilbao/La Opinión Zona Norte
Por LA GACETA Hace 45 Min

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional emitió este sábado una alerta amarilla por nevadas y vientos intensos en Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas.
  • A pocos días del invierno, se esperan acumulados de nieve de hasta 30 cm en la cordillera y ráfagas de viento del oeste superiores a los 100 km/h en la región patagónica.
  • El fenómeno podría causar daños e interrumpir temporalmente las actividades cotidianas, por lo que las autoridades piden a la población mantenerse informada y alerta.
Resumen generado con IA

A poco menos de 10 días del inicio oficial del invierno, las provincias más al sur de Argentina empiezan a dar los primeros indicios de un fuerte cambio en el tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el Sistema de Alerta Temprana (SAT) y puso bajo alerta meteorológica amarilla a cuatro provincias por nevadas y vientos fuertes.

Se esperan nevadas intensas y viento extremo: la alerta que preocupa en la Patagonia

Se esperan nevadas intensas y viento extremo: la alerta que preocupa en la Patagonia

En los cuatro casos, la alerta amarilla indica posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitorea el SMN podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Alerta amarilla por nevadas en Mendoza y Neuquén

Las primeras provincias que darán muestras de las nevadas potentes de cara al invierno serán Mendoza y Neuquén. Ya desde mediados de la semana el SAT alertaba por la ocurrencia del mismo fenómeno meteorológico. Pero no serán afectadas en su totalidad. Solamente la región limítrofe en la cordillera: en Mendoza, desde el centro hasta el sur y, en Neuquén, desde el norte hasta el centro-sur.

Según el SAT, el área bajo alerta en Mendoza “será afectada por nevadas persistentes de intensidad moderada a localmente fuerte”. Además, se prevén valores de nieve acumulada entre 15 y 30 centímetros para la mañana de este sábado, que pueden ser superados de forma puntual.

En Neuquén, la situación es levemente diferente aunque el pronóstico también hace referencia a la mañana de este sábado. En este caso, el área afectada tendrá valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros. “En las zonas de meseta se espera que los acumulados estén entre 5 y 10 centímetros y no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada”, indicó el SAT.

Alerta por vientos de hasta 100 kilómetros por hora

En el extremo sur de la Patagonia argentina, Santa Cruz y Tierra del Fuego están bajo alerta amarilla por vientos fuertes, al igual que las islas Malvinas. El centro-oeste de Santa Cruz también está bajo advertencia por lluvias persistentes cuyos valores de precipitación acumulada pueden alcanzar los 20 milímetros.

Además, en toda la mitad sur de Santa Cruz se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar o superar los 100 kilómetros por hora. La alerta fue emitida para este sábado desde la tarde hasta la madrugada del domingo.

Tierra del Fuego tiene emitida una alerta por vientos desde la tarde de este sábado hasta la mañana del domingo. Mañana por la tarde se reducirá la intensidad del fenómeno, pero volverá a arremeter con fuerza durante la noche. Los vientos tendrán ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

En las islas Malvinas, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar o superar los 100 kilómetros por hora. Los fenómenos se darán durante esta noche.

Temas Islas MalvinasMendozaServicio Meteorológico NacionalNeuquénSanta CruzTierra del FuegoClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nieve, granizo y ráfagas de más de 90 km/h: rigen alertas amarilla y naranja para este jueves

Nieve, granizo y ráfagas de más de 90 km/h: rigen alertas amarilla y naranja para este jueves

Se esperan nevadas intensas y viento extremo: la alerta que preocupa en la Patagonia

Se esperan nevadas intensas y viento extremo: la alerta que preocupa en la Patagonia

Lluvias fuertes en Argentina: el SMN emitió una alerta amarilla para varias provincias

Lluvias fuertes en Argentina: el SMN emitió una alerta amarilla para varias provincias

Alerta amarilla por nevadas y vientos fuertes: qué provincias serán afectadas este 10 de junio

Alerta amarilla por nevadas y vientos fuertes: qué provincias serán afectadas este 10 de junio

Alerta amarilla por tormentas: el SMN advirtió lluvias abundantes, ráfagas y granizo ocasional

Alerta amarilla por tormentas: el SMN advirtió lluvias abundantes, ráfagas y granizo ocasional

Lo más popular
Las mansiones del poder, un clásico tucumano
1

Las mansiones del poder, un clásico tucumano

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína
2

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones
3

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y arrancó el Mundial con una actuación más que convincente
4

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y arrancó el Mundial con una actuación más que convincente

Presunto enriquecimiento ilícito: las rectificaciones no despejan las dudas sobre Adorni
5

Presunto enriquecimiento ilícito: las rectificaciones no despejan las dudas sobre Adorni

Ranking notas premium
El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él
1

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

Las mansiones del poder, un clásico tucumano
2

Las mansiones del poder, un clásico tucumano

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos
3

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones
4

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

Condenan a 10 integrantes de una organización narco que operaba en barrios de Tucumán y dentro de Villa Urquiza
5

Condenan a 10 integrantes de una organización narco que operaba en barrios de Tucumán y dentro de Villa Urquiza

Más Noticias
Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y arrancó el Mundial con una actuación más que convincente

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y arrancó el Mundial con una actuación más que convincente

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína

Medalla doble de oro para un gin hecho en Tucumán

Medalla doble de oro para un gin hecho en Tucumán

“Tu ropa, mi abrigo”: aportes a la campaña de la la Municipalidad de San Miguel de Tucumán

“Tu ropa, mi abrigo”: aportes a la campaña de la la Municipalidad de San Miguel de Tucumán

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

Las mansiones del poder, un clásico tucumano

Las mansiones del poder, un clásico tucumano

Fin de semana largo con frío polar: qué provincias tendrán lluvias, nieve y fuertes vientos

Fin de semana largo con frío polar: qué provincias tendrán lluvias, nieve y fuertes vientos

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Comentarios