Intensas nevadas y vientos potentes: rige una alerta amarilla en cuatro provincias
Cuatro provincias e islas Malvinas están bajo alerta meteorológica por vientos, nevadas y lluvias. En algunas regiones, la duración de los eventos se extenderá hasta el domingo a la noche, según lo pronosticado por el Servicio Meteorológico.
Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió este sábado una alerta amarilla por nevadas y vientos intensos en Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas.
- A pocos días del invierno, se esperan acumulados de nieve de hasta 30 cm en la cordillera y ráfagas de viento del oeste superiores a los 100 km/h en la región patagónica.
- El fenómeno podría causar daños e interrumpir temporalmente las actividades cotidianas, por lo que las autoridades piden a la población mantenerse informada y alerta.
A poco menos de 10 días del inicio oficial del invierno, las provincias más al sur de Argentina empiezan a dar los primeros indicios de un fuerte cambio en el tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el Sistema de Alerta Temprana (SAT) y puso bajo alerta meteorológica amarilla a cuatro provincias por nevadas y vientos fuertes.
En los cuatro casos, la alerta amarilla indica posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitorea el SMN podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
Alerta amarilla por nevadas en Mendoza y Neuquén
Las primeras provincias que darán muestras de las nevadas potentes de cara al invierno serán Mendoza y Neuquén. Ya desde mediados de la semana el SAT alertaba por la ocurrencia del mismo fenómeno meteorológico. Pero no serán afectadas en su totalidad. Solamente la región limítrofe en la cordillera: en Mendoza, desde el centro hasta el sur y, en Neuquén, desde el norte hasta el centro-sur.
Según el SAT, el área bajo alerta en Mendoza “será afectada por nevadas persistentes de intensidad moderada a localmente fuerte”. Además, se prevén valores de nieve acumulada entre 15 y 30 centímetros para la mañana de este sábado, que pueden ser superados de forma puntual.
En Neuquén, la situación es levemente diferente aunque el pronóstico también hace referencia a la mañana de este sábado. En este caso, el área afectada tendrá valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros. “En las zonas de meseta se espera que los acumulados estén entre 5 y 10 centímetros y no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada”, indicó el SAT.
Alerta por vientos de hasta 100 kilómetros por hora
En el extremo sur de la Patagonia argentina, Santa Cruz y Tierra del Fuego están bajo alerta amarilla por vientos fuertes, al igual que las islas Malvinas. El centro-oeste de Santa Cruz también está bajo advertencia por lluvias persistentes cuyos valores de precipitación acumulada pueden alcanzar los 20 milímetros.
Además, en toda la mitad sur de Santa Cruz se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar o superar los 100 kilómetros por hora. La alerta fue emitida para este sábado desde la tarde hasta la madrugada del domingo.
Tierra del Fuego tiene emitida una alerta por vientos desde la tarde de este sábado hasta la mañana del domingo. Mañana por la tarde se reducirá la intensidad del fenómeno, pero volverá a arremeter con fuerza durante la noche. Los vientos tendrán ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.
En las islas Malvinas, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar o superar los 100 kilómetros por hora. Los fenómenos se darán durante esta noche.