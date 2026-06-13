Intensas nevadas y vientos potentes: rige una alerta amarilla en cuatro provincias

Alerta amarilla por nevadas en Mendoza y Neuquén

Las primeras provincias que darán muestras de las nevadas potentes de cara al invierno serán Mendoza y Neuquén. Ya desde mediados de la semana el SAT alertaba por la ocurrencia del mismo fenómeno meteorológico. Pero no serán afectadas en su totalidad. Solamente la región limítrofe en la cordillera: en Mendoza, desde el centro hasta el sur y, en Neuquén, desde el norte hasta el centro-sur.