Indignación por los dicho de Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?
El femicidio de Carolina Flores Gómez en Ciudad de México generó conmoción internacional, pero el tratamiento del caso por parte de Mario Pergolini en TV desató una fuerte polémica y críticas en redes sociales.
Resumen para apurados
- Mario Pergolini generó repudio tras usar humor negro para relatar el femicidio de Carolina Flores Gómez en su programa de El Trece, banalizando el crimen ocurrido en México.
- El asesinato de la joven de 27 años por su suegra fue captado en video. Pergolini ironizó sobre los disparos y detalles del hecho durante su ciclo 'Otro día perdido'.
- El episodio reabrió el debate sobre los límites del humor y la responsabilidad mediática ante la violencia de género, provocando una masiva condena social en redes digitales.
El femicidio de la ex reina de belleza Carolina Flores Gómez sacudió a México en abril y trascendió fronteras no solo por la brutalidad del crimen, sino por la difusión de un video que registró el ataque. La joven de 27 años fue asesinada el 15 de este mes en el departamento que compartía con su esposo en un exclusivo barrio de la Ciudad de México.
De acuerdo con la investigación, la principal acusada es su suegra, Érika María Herrera, de 63 años, quien le disparó dentro de la vivienda. El caso tomó mayor repercusión cuando se conocieron las imágenes captadas por una cámara doméstica instalada para monitorear al bebé de la pareja. En el video se observa una escena cotidiana entre la víctima y su suegra, y, segundos después, los disparos.
El enfoque de Mario Pergolini que desató críticas
El tratamiento mediático del caso sumó una nueva polémica en Argentina. Durante su programa en El Trece, el conductor Mario Pergolini abordó el femicidio en su monólogo con un tono irónico que generó un fuerte rechazo en redes sociales.
En el ciclo “Otro día perdido”, Pergolini relató el crimen con recursos de humor negro, incluyendo detalles como la cantidad de disparos, en un estilo que buscaba impacto. En el mismo segmento participó Agustín Aristarán, quien sumó intervenciones en la misma línea.
Las críticas se centraron en el contraste entre la gravedad del hecho —un femicidio registrado en video— y su tratamiento en clave humorística. Usuarios en redes sociales cuestionaron la banalización del crimen y señalaron que el caso fue utilizado como contenido de entretenimiento, sin el contexto ni la sensibilidad que la situación requería.
El episodio volvió a poner en discusión los límites del humor en televisión y el rol de los medios frente a hechos de extrema violencia.