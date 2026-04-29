Indignación por los dicho de Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?

El femicidio de la ex reina de belleza Carolina Flores Gómez sacudió a México en abril y trascendió fronteras no solo por la brutalidad del crimen, sino por la difusión de un video que registró el ataque. La joven de 27 años fue asesinada el 15 de este mes en el departamento que compartía con su esposo en un exclusivo barrio de la Ciudad de México.