Sueldo de empleadas domésticas en mayo 2026: ¿cuánto se cobra tras el último acuerdo?

Empleadas domesticas
Resumen para apurados
- La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares determinó que en mayo de 2026 no habrá aumentos para el personal doméstico en Argentina por falta de un nuevo acuerdo salarial.
- Ante la ausencia de ajustes para el segundo trimestre, se mantienen los valores vigentes desde marzo: $3.348,33 la hora para tareas generales con retiro y $410.773,52 el mes.
- La falta de actualización posterga la mejora de los haberes frente a la inflación. Se espera que las negociaciones paritarias se reactiven pronto para definir futuros incrementos.
Durante el mes de mayo de 2026, las remuneraciones del personal doméstico permanecerán sin modificaciones respecto a los periodos previos. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares determinó la ausencia de ajustes salariales para este ciclo, lo que obliga a mantener los esquemas de pago vigentes hasta el momento.
Esta situación deriva de la falta de un nuevo consenso paritario para el segundo trimestre del año. Por tal motivo, quienes emplean trabajadores en este rubro deben liquidar los salarios utilizando los mismos valores que rigen desde marzo, postergando cualquier incremento en los haberes mensuales o por hora.
- Valores por hora: El pago por hora de trabajo se mantiene en $3.348,37 para la modalidad con retiro, mientras que para el personal sin retiro el monto es de $3.599,86.
- Con retiro: $4.013,30 por hora / $500.649,26 mensual
- Sin retiro: $4.382,63 por hora / $556.024,77 mensual
- Con retiro: $3.807,86 por hora / $466.154,68 mensual
- Sin retiro: $4.161,54 por hora / $517.277,03 mensual
- Con retiro: $3.599,87 por hora / $455.160,14 mensual
- Sin retiro: $4.012,14 por hora / $505.578,35 mensual
- Con retiro: $3.348,33 por hora / $410.773,52 mensual
- Sin retiro: $3.599,87 por hora / $455.160,14 mensual
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