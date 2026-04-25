Sociedad Interamericana de Prensa: retroceso de la libertad de expresión y reconfiguración autoritaria

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Martha Ramos, presentó su informe sobre el estado de la libertad de prensa en el continente, en el marco de la reunión de medio año de la organización hemisférica, donde advierte un retroceso sostenido marcado por una creciente reconfiguración autoritaria desde el poder.