Sociedad Interamericana de Prensa: retroceso de la libertad de expresión y reconfiguración autoritaria

Resumen para apurados
- Martha Ramos (SIP) denunció un retroceso de la libertad de prensa en las Américas por la reconfiguración autoritaria y el uso del poder para silenciar críticas en la región.
- El informe detalla ataques sistemáticos como censura previa, acoso judicial y cibervigilancia. Se advierte sobre el aumento de la violencia física y la impunidad en varios países.
- La SIP insta a los gobiernos a frenar la retórica hostil y proteger a periodistas. El deterioro generalizado amenaza la democracia si no se detiene la impunidad y el exilio forzado.
La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Martha Ramos, presentó su informe sobre el estado de la libertad de prensa en el continente, en el marco de la reunión de medio año de la organización hemisférica, donde advierte un retroceso sostenido marcado por una creciente reconfiguración autoritaria desde el poder.
Ataques sistemáticos
El documento señala violaciones sistemáticas como la censura previa, las restricciones al acceso a la información y la utilización del sistema judicial para silenciar voces críticas. Asimismo, destaca un entorno digital cada vez más hostil, caracterizado por la cibervigilancia, campañas de descrédito y desinformación promovida desde el Estado, junto con una persistente estigmatización de periodistas por parte de líderes políticos.
En este contexto, explicó Ramos, se afianzan prácticas como el acoso judicial, la manipulación de la publicidad oficial y el incremento de la violencia física contra periodistas, en una región donde la impunidad continúa siendo la norma. Los asesinatos, exilio y desplazamiento forzado, cierres de medios y restricciones legales evidencian un deterioro generalizado del entorno para el ejercicio periodístico.
Ante esta situación, la SIP instó a los Estados a poner fin a la impunidad, cesar el uso indebido de mecanismos judiciales contra la prensa, garantizar la transparencia en la asignación de recursos públicos, proteger la confidencialidad de las fuentes y poner fin a la retórica hostil contra el periodismo.