Polémica por una firma judicial: sanción a un camarista, furibunda respuesta y la sombra del “Tercer Reich”

Este no es el primer enfrentamiento entre la Corte y el camarista, lo que añade una capa de complejidad a la polémica. Previamente, Moisá ya había desafiado la autoridad administrativa de la Corte al objetar con dureza la implementación de las Oficinas de Gestión Asociada (OGA) para el fuero Civil y Comercial. En diciembre del año pasado, el juez presentó una “objeción de conciencia” tildando el nuevo esquema de inconstitucional y afirmando que su juramento “no fue de obediencia a la Corte, sino de obediencia a la Constitución”. Para el magistrado, la operatividad de las OGA, diseñadas por el tribunal superior, desnaturaliza la función jurisdiccional y desplaza al juez como director del proceso.