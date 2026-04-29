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Jaldo equipó a la Policía con fondos de los “adicionales” y destacó el avance en seguridad y transparencia

La entrega consistió en motocicletas de alta cilindrada, 18 bicicletas de alta gama para prevención ciudadana, y dos camionetas blindadas para Fuerzas Especiales.

Acto oficial de entrega de unidades móviles a la Policía. Acto oficial de entrega de unidades móviles a la Policía.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo entregó hoy en la Plaza Independencia de Tucumán nuevos vehículos policiales para prevenir el delito, financiados con recursos de servicios adicionales.
  • La inversión incluye 42 motos, 18 bicicletas y camionetas blindadas. Los fondos provienen de una ley que reorganizó los servicios adicionales para asegurar transparencia institucional.
  • Esta medida busca profesionalizar la fuerza y sanear el manejo de fondos. Jaldo vincula el equipamiento con su política carcelaria y el control fronterizo contra el narcotráfico.
Resumen generado con IA

En un acto central en Plaza Independencia, el gobernador Osvaldo Jaldo entregó hoy una importante flota de vehículos e insumos tecnológicos destinados a fortalecer la prevención del delito en Tucumán. 

La novedad de esta inversión radica en su financiamiento: gran parte del equipamiento se adquirió con recursos del sistema de servicios adicionales, recientemente reorganizado por ley para garantizar transparencia en el manejo de los fondos policiales.

Equipamiento y tecnología

La entrega consistió en 42 motocicletas de alta cilindrada (10 Honda Tornado y 32 Kawasaki 650), 18 bicicletas de alta gama para prevención ciudadana, dos camionetas blindadas para Fuerzas Especiales y tecnología para el área administrativa.

"Le pusimos transparencia al funcionamiento de la fuerza. Este equipamiento es producto de una ley que puso orden donde había desorden", enfatizó Jaldo. El mandatario remarcó que el dinero que antes no se veía, ahora "vuelve a la institución en herramientas de trabajo".

Seguridad y política carcelaria

Acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo, ministros y la cúpula policial, Jaldo insistió en que su gestión une la seguridad con la política penitenciaria. “No puede haber seguridad sin cárceles donde alojar a quienes delinquen”. Además, destacó el éxito del "Operativo Lapacho" en el control de fronteras para frenar el narcotráfico.

Por su parte, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, calificó la jornada como "un día histórico" y aseguró que la reinversión de los fondos adicionales permite hoy comprar equipamiento de primera marca y calidad para los efectivos.

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