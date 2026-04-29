Cae de la venta de combustibles: ¿Cuál es la situación de Tucumán a nivel nacional?

Vargiú insistió en que el cálculo de la consultora está errado por esa omisión. Dijo que Tucumán tiene un comportamiento en línea con lo que fue el desempeño a nivel nacional de la venta de combustible. "La cantidad de litros que se cargan por tickets es inferior y esto es producto de la inflación que tuvieron los combustibles y sobre todo en los primeros meses del año", aseguró.