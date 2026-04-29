Cae de la venta de combustibles: ¿Cuál es la situación de Tucumán a nivel nacional?

Resumen para apurados
- En marzo de 2026, la venta de combustibles en Argentina cayó un 1,8% interanual; Tucumán fue la provincia más afectada con una baja del 18,3% según informes del sector privado.
- El descenso ocurre tras aumentos del 63,6% anual y un contexto global volátil. Capega cuestiona el dato local por omisión de cifras de Refinor, aunque admite bajas por la inflación.
- La mayor caída en naftas frente al gasoil evidencia el impacto del ajuste en el uso de vehículos particulares, marcando un enfriamiento del consumo en el norte del país.
El mercado de combustibles en Argentina cerró marzo de 2026 con una contracción interanual del 1,8% en las ventas al público. En un escenario global marcado por la volatilidad de precios derivada del conflicto en Medio Oriente, Tucumán se posicionó como la provincia más castigada, al encabezar el ranking de retroceso con una caída que triplica la media de la región.
Según el informe de la consultora Politikon Chaco, basado en datos oficiales, durante el tercer mes del año se comercializaron 1.394.360 metros cúbicos. Aunque hubo un repunte mensual nominal del 7,3% respecto a febrero, el análisis advirtió que se debe exclusivamente a la mayor cantidad de días del mes; al desestacionalizar el dato, la venta diaria real cayó un 3,1%.
Sebastián Vargiú, presidente de la Cámara de Comerciantes Derivados del Petróleo, Gas y Afines (Capega), dijo en LG Play que la empresa Refinor omitió informar las ventas del período marzo 2026 y que por esa razón los porcentajes no son los correctos. "Haciendo un estimativo de las ventas de Refinor las bajas se asemejan mucho a lo que sucede a nivel nacional, es decir 3% para las naftas y 2% para el gaosil", precisó.
Vargiú insistió en que el cálculo de la consultora está errado por esa omisión. Dijo que Tucumán tiene un comportamiento en línea con lo que fue el desempeño a nivel nacional de la venta de combustible. "La cantidad de litros que se cargan por tickets es inferior y esto es producto de la inflación que tuvieron los combustibles y sobre todo en los primeros meses del año", aseguró.
El Norte, la zona más afectada
El desplome en Tucumán (-18,3%) no fue un hecho aislado en el NOA y NEA. La Rioja (-13%) y Salta (-12,1%) completaron el podio de las provincias con mayor retracción. En la vereda opuesta, solo siete distritos mostraron cifras positivas, liderados por La Pampa (2,8%) y San Juan (2,5%).
YPF, la única que resiste
En cuanto a las empresas, YPF consolidó su dominio con el 55,4% del mercado y fue la única firma que logró un crecimiento interanual (1%). Por el contrario, Shell y Axion sufrieron caídas del 3,8% y 0,8% respectivamente, mientras que las banderas blancas y otras operadoras menores se hundieron un 13,3%.
El consumo particular en crisis
Un dato revelador del informe es que, por primera vez en dos años, las naftas (-2,4%) mostraron un peor desempeño que el gasoil (-1,1%).
Esta dinámica sugirió que el ajuste impactó con mayor fuerza en el uso particular de vehículos, donde la pérdida de poder adquisitivo se hace más evidente. El segmento de nafta súper, con una baja del 4,1%, fue el principal responsable de este enfriamiento del consumo.