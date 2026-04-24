El riesgo país toca máximos en más de dos semanas

Resumen para apurados
- El riesgo país argentino alcanzó los 559 puntos este viernes, su máximo en dos semanas, impulsado por tensiones en el Medio Oriente y datos negativos de la actividad local.
- El conflicto global afecta mercados y petróleo. A nivel interno, el EMAE registró una caída del 2,6% en febrero, profundizando dudas sobre el rumbo del plan económico oficial.
- La inestabilidad externa y la recesión industrial condicionan la recuperación. El mercado seguirá expectante ante la capacidad oficial para estabilizar bonos y atraer inversiones.
La tensión en Medio Oriente continúa y los mercados globales se ven afectados por el mal humor inversor. Ante este escenario, a nivel local, los índices económicos difundidos esta semana siembran dudas sobre el plan económico del Gobierno.El riesgo país se dispara.
Los títulos soberanos de deuda anotan bajas casi generalizadas en el mercado local. Los que más bajan son el Global 2046 (-0,7%), el Bonar 2038 (-0,4%) y el Global 2038 (-0,3%). En ese contexto, el riesgo país avanza hasta los 559 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan, y toca máximos desde el 8 de abril, cuando cerró en los 570.
Los bonos argentinos cerraron con bajas en Wall Street.
Los ADRs anotaron mayoría de bajas y el riesgo país superó los 530 puntos, ante incertidumbre por la guerra en Medio Oriente
Este viernes, los precios del petróleo subían ante el temor a una nueva escalada militar en Oriente Medio, después de que Irán difundiera imágenes de comandos abordando un buque de carga en el estrecho de Ormuz y de que se informara de que las defensas aéreas de Teherán habían atacado "objetivos hostiles"
A nivel local esta semana se conoció el dato del EMAE. Así, la economía sufrió en febrero su mayor retroceso mensual desde diciembre de 2023. El mal desempeño en sectores clave, como la industria, y el fin de la cosecha de trigo influyeron en el resultado. Este miércoles el INDEC informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se derrumbó 2,6% respecto de enero. De este modo, la serie desestacionalizada tocó su valor más bajo desde julio de 2025.
S&P Merval y ADRs
Pese a encaminarse a cerrar la semana con pérdidas, las acciones suben este viernes. El S&P Merval opera con un alza de 0,2% a 2.836.536,19 puntos y dentro de los papeles líderes los que más avanzan son: Grupo Supervielle (+3,2%), Edenor (+2,7%), Cresud (+2,6%) y Central Puerto (+2,4%) . De esta manera, se dirige a cerrar la semana con una baja de casi 2%.
En Wall Street, las acciones argentinas cotizan dispares. Las que más suben son Cresud (+1%) y Edenor (+0,9%); mientras que las que más bajan son YPF (-2,6%) y Pampa Energía (-2%).