El riesgo país toca máximos en más de dos semanas

A nivel local esta semana se conoció el dato del EMAE. Así, la economía sufrió en febrero su mayor retroceso mensual desde diciembre de 2023. El mal desempeño en sectores clave, como la industria, y el fin de la cosecha de trigo influyeron en el resultado. Este miércoles el INDEC informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se derrumbó 2,6% respecto de enero. De este modo, la serie desestacionalizada tocó su valor más bajo desde julio de 2025.