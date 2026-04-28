El riesgo país subió por octava jornada consecutiva en medio de la tensión global

La renta fija nacional en moneda extranjera sufrió retrocesos de hasta el 1,1%, con bajas pronunciadas en los títulos Globales 2029, 2038 y 2046. El contexto externo volvió a jugar un papel determinante: las débiles negociaciones entre Estados Unidos e Irán en torno al estratégico Estrecho de Ormuz generaron tensión en los mercados y afectaron a los activos de riesgo, entre ellos los argentinos.