Secciones
EconomíaNoticias económicas

El riesgo país subió por octava jornada consecutiva en medio de la tensión global

La incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente impactó en los mercados internacionales y arrastró a la deuda soberana argentina. Hubo bajas en los Globales, mientras el S&P Merval logró un leve avance.

El riesgo país subió por octava jornada consecutiva en medio de la tensión global
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El riesgo país argentino subió por octava jornada consecutiva hasta los 589 puntos debido a la cautela inversora por el conflicto en Medio Oriente y la caída de bonos soberanos.
  • La caída de hasta 1,1% en bonos Globales fue impulsada por tensiones entre EE.UU. e Irán. A nivel local, el S&P Merval subió 0,1% y los ADRs en Wall Street mostraron datos positivos.
  • La persistente suba del indicador refleja la vulnerabilidad de activos locales ante shocks externos. El mercado seguirá atento a la tensión global y su impacto en el financiamiento.
Resumen generado con IA

En medio de la tensión global por el conflicto en Medio Oriente, la cautela de los inversores volvió a sentirse en la jornada de hoy y golpeó a los activos argentinos. Los bonos soberanos en dólares registraron caídas y el riesgo país, medido por el banco J.P. Morgan, trepó hasta las 589 unidades.

Dólar hoy: el oficial bajó tras cuatro ruedas, pero se mantuvo arriba de los $1.400

Dólar hoy: el oficial bajó tras cuatro ruedas, pero se mantuvo arriba de los $1.400

La renta fija nacional en moneda extranjera sufrió retrocesos de hasta el 1,1%, con bajas pronunciadas en los títulos Globales 2029, 2038 y 2046. El contexto externo volvió a jugar un papel determinante: las débiles negociaciones entre Estados Unidos e Irán en torno al estratégico Estrecho de Ormuz generaron tensión en los mercados y afectaron a los activos de riesgo, entre ellos los argentinos.

En el plano local, la reacción fue más moderada. El índice S&P Merval logró desmarcarse parcialmente del mal clima internacional y cerró con una leve suba del 0,1%, para ubicarse por encima de las 2.869.560,32 unidades.

¿Por qué la inteligencia artificial cuesta 20 dólares?

¿Por qué la inteligencia artificial cuesta 20 dólares?

Dentro del panel líder, Loma Negra y Central Puerto encabezaron las subas, con avances del 1,7% y 1,4%, respectivamente. Sin embargo, una de las acciones que captó la atención de los operadores fue Transener, que llegó a escalar casi un 8% en medio de versiones sobre una posible privatización, aunque finalmente revirtió la tendencia y cerró en terreno negativo.

En tanto, en Wall Street, los certificados de depósitos argentinos (ADR) lograron sostener un desempeño positivo, con subas de hasta el 2,9%, en contraste con el tono más adverso que predominó en la plaza norteamericana.

Temas Estados Unidos de AméricaRepública Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El riesgo país toca máximos en más de dos semanas

El riesgo país toca máximos en más de dos semanas

El Riesgo país supera los 530 puntos y crece la cautela del mercado por tensiones

El Riesgo país supera los 530 puntos y crece la cautela del mercado por tensiones

Lo más popular
“No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta
1

“No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad
2

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses
3

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto
4

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes
5

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

Ranking notas premium
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden
2

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?
3

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?

La Legislatura debatirá Ficha Limpia este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?
4

La Legislatura debatirá "Ficha Limpia" este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?

La mentira del paladar negro en el fútbol argentino: al hincha sólo le importa ganar
5

La mentira del paladar negro en el fútbol argentino: al hincha sólo le importa ganar

Más Noticias
“No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta

“No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta

La Casa Histórica de Tucumán tiene nueva conducción: quién es Javier Vázquez

La Casa Histórica de Tucumán tiene nueva conducción: quién es Javier Vázquez

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

La “Bomba Tucumana” con coronita: la regla que no cumplió antes de entrar a “Gran Hermano”

La “Bomba Tucumana” con coronita: la regla que no cumplió antes de entrar a “Gran Hermano”

Salario de mayo: cuánto cobrará el personal doméstico por hora y por mes

Salario de mayo: cuánto cobrará el personal doméstico por hora y por mes

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos

“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos

Comentarios