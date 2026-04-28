El riesgo país subió por octava jornada consecutiva en medio de la tensión global

Resumen para apurados
- El riesgo país argentino subió por octava jornada consecutiva hasta los 589 puntos debido a la cautela inversora por el conflicto en Medio Oriente y la caída de bonos soberanos.
- La caída de hasta 1,1% en bonos Globales fue impulsada por tensiones entre EE.UU. e Irán. A nivel local, el S&P Merval subió 0,1% y los ADRs en Wall Street mostraron datos positivos.
- La persistente suba del indicador refleja la vulnerabilidad de activos locales ante shocks externos. El mercado seguirá atento a la tensión global y su impacto en el financiamiento.
En medio de la tensión global por el conflicto en Medio Oriente, la cautela de los inversores volvió a sentirse en la jornada de hoy y golpeó a los activos argentinos. Los bonos soberanos en dólares registraron caídas y el riesgo país, medido por el banco J.P. Morgan, trepó hasta las 589 unidades.
La renta fija nacional en moneda extranjera sufrió retrocesos de hasta el 1,1%, con bajas pronunciadas en los títulos Globales 2029, 2038 y 2046. El contexto externo volvió a jugar un papel determinante: las débiles negociaciones entre Estados Unidos e Irán en torno al estratégico Estrecho de Ormuz generaron tensión en los mercados y afectaron a los activos de riesgo, entre ellos los argentinos.
En el plano local, la reacción fue más moderada. El índice S&P Merval logró desmarcarse parcialmente del mal clima internacional y cerró con una leve suba del 0,1%, para ubicarse por encima de las 2.869.560,32 unidades.
Dentro del panel líder, Loma Negra y Central Puerto encabezaron las subas, con avances del 1,7% y 1,4%, respectivamente. Sin embargo, una de las acciones que captó la atención de los operadores fue Transener, que llegó a escalar casi un 8% en medio de versiones sobre una posible privatización, aunque finalmente revirtió la tendencia y cerró en terreno negativo.
En tanto, en Wall Street, los certificados de depósitos argentinos (ADR) lograron sostener un desempeño positivo, con subas de hasta el 2,9%, en contraste con el tono más adverso que predominó en la plaza norteamericana.