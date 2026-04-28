Deuda: Economía logró la renovación de vencimientos y captó U$S700 millones

En paralelo, los bonos en dólares con vencimiento en 2027 y 2028 -AO27 y AO28- captaron U$S350 millones cada uno, con tasas de 5,16% y 8,77%, respectivamente. En ambos casos, se observó un leve incremento respecto de la subasta anterior, en un contexto donde el mercado mantiene cautela frente a los compromisos que coinciden con el próximo cambio de mandato presidencial.