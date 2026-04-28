Deuda: Economía logró la renovación de vencimientos y captó U$S700 millones

Resumen para apurados
- El Ministerio de Economía de Argentina renovó vencimientos por $8,11 billones y captó U$S700 millones en la última licitación de abril para sostener el financiamiento público.
- Mediante la colocación de LECAP y bonos en dólares, el Tesoro logró un rollover del 102,15% frente a compromisos de $7,9 billones, extendiendo el plazo de la cartera 1,5 años.
- La operación refuerza la confianza del mercado y asegura liquidez inmediata. El Gobierno abrirá una segunda rueda para captar U$S200 millones adicionales en bonos de largo plazo.
El Gobierno nacional informó los resultados de la última licitación de abril, en la que logró colocar $8,11 billones y alcanzar un rollover del 102,15% frente a vencimientos por $7,9 billones. La operación, que recibió ofertas por $9,19 billones, fue clave para estirar plazos y sostener la confianza de los inversores en un escenario financiero exigente.
Además, el Tesoro consiguió captar U$S700 millones mediante la colocación de bonos en dólares AO27 y AO28, reforzando su estrategia de financiamiento en moneda extranjera.
Según detalló la Secretaría de Finanzas, encabezada por Federico Furiase, la mayor demanda se concentró en el título de tasa fija de junio (LECAP), que absorbió $4,94 billones, con una tasa del 2,10% y una tasa efectiva mensual (TEM) de 28,32% TIREA.
En paralelo, los bonos en dólares con vencimiento en 2027 y 2028 -AO27 y AO28- captaron U$S350 millones cada uno, con tasas de 5,16% y 8,77%, respectivamente. En ambos casos, se observó un leve incremento respecto de la subasta anterior, en un contexto donde el mercado mantiene cautela frente a los compromisos que coinciden con el próximo cambio de mandato presidencial.
“La extensión de duration de la cartera licitación más canje fue de 1,5 años”, confirmó Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo.
Dentro del resto de los instrumentos adjudicados, se destacaron los bonos ajustados por CER con vencimiento el 29 de septiembre de 2028 (TZXS8), que colocaron $1,04 billones con una TIREA del 8,41%. En tanto, el instrumento TAMAR (TMG28) captó $1,03 billones con un margen de 6,90%.
Por su parte, en el segmento atado al tipo de cambio oficial, se adjudicó el bono dólar linked (D30S6) por $0,16 billones, con una TIREA del 2,52%.
Desde el Ministerio de Economía subrayaron que este miércoles, hasta las 13, la Secretaría de Finanzas abrirá una segunda rueda exclusiva para los bonos AO27 y AO28, al precio de corte fijado en esta licitación, con un cupo adicional de U$S100 millones por cada tramo.