La mentira del paladar negro en el fútbol argentino: al hincha sólo le importa ganar
Se cita a Menotti y se reivindica a Guardiola, pero dos derrotas bastan para pedir la cabeza de cualquier DT. Los casos de Atlético y San Martín exponen la incómoda verdad de que los procesos suelen defenderse hasta que llegan las derrotas.
POCA PACIENCIA. El hincha expresa su malestar ante la primera frustración, por eso casi no hay lugar para los procesos.
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