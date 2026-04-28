“No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta
El Chaqueño Palavecino fue distinguido por el Gobierno de Salta con un reconocimiento vitalicio y, tras conocerse la medida, aseguró que el monto “no es mucha plata” para él. Sin embargo, adelantó que lo destinará a su fundación y a distintas acciones solidarias en comunidades del interior.
Resumen para apurados
- El Gobierno de Salta otorgó al Chaqueño Palavecino un subsidio vitalicio por mérito artístico. El cantante aclaró que el beneficio, gestionado hace 11 años, se cobrará mensualmente.
- La medida reconoce la trayectoria del folclorista de 66 años. Palavecino afirmó que es un derecho cultural vigente en la provincia y que aún restan definir trámites administrativos.
- Pese a la polémica por el monto, el músico aseguró que destinará el dinero a su fundación y acciones solidarias en el Chaco salteño, reforzando su rol social en comunidades rurales.
El cantante folclórico Chaqueño Palavecino fue distinguido por el Gobierno de Salta con el Reconocimiento al Mérito Artístico vitalicio, una medida que contempla el cobro mensual de una suma económica compatible con la jubilación. Tras la oficialización, el artista brindó detalles sobre su situación actual y cómo planea utilizar el beneficio.
En diálogo con el medio Gente de Salta, el músico aclaró que todavía no tuvo contacto directo con las autoridades para conocer los pormenores administrativos. “Hasta ahora nadie del Gobierno habló conmigo directamente. Sé que salió, pero tengo que averiguar bien cómo es”, señaló, dejando en evidencia que aún resta definir aspectos formales de la implementación.
Un reconocimiento basado en la trayectoria
Lejos de considerar la distinción como un privilegio, el referente del folclore remarcó que se trata de un derecho adquirido tras años de carrera. “Es un mérito que viene desde hace mucho tiempo. Yo tengo 66 años, esto es algo que se gana el artista. Se presentan papeles, como una jubilación y tardó 11 años en salir”, explicó.
En esa línea, recordó que este tipo de reconocimiento no es nuevo dentro de la provincia, sino que forma parte de una política que desde hace décadas alcanza a distintas figuras destacadas de la cultura local.
El destino del beneficio económico
Si bien trascendió que el monto superaría los $600.000 mensuales, el artista fue claro al referirse al uso que le dará. “Es un derecho y soy dueño de recibirlo, pero sé lo que voy a hacer. Tengo una fundación, ayudo a mucha gente y siempre estoy sacando de mi bolsillo”, afirmó.
Según detalló, gran parte de esos recursos serán destinados a acciones solidarias, especialmente en comunidades del interior provincial. “Permanentemente hay gente que me pide ayuda, es algo de todos los días”, sostuvo, al tiempo que mencionó su costumbre de colaborar con mercadería y asistencia en distintas localidades.
“Lo voy a volcar a ayudar”
Consultado sobre el impacto personal del ingreso, el Chaqueño fue contundente: “Para mí no es mucha plata”. Sin embargo, reafirmó su compromiso social al asegurar: “Lo voy a volcar a ayudar”.
En ese sentido, también hizo referencia a sus recientes actividades solidarias: “Recién vengo del Chaco salteño de llevar bicicletas, ayudar en escuelas. Permanentemente me están pidiendo ayuda. Así que esto seguramente lo volcaré para ese lugar”, expresó.