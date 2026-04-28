“No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta

Un reconocimiento basado en la trayectoria

Lejos de considerar la distinción como un privilegio, el referente del folclore remarcó que se trata de un derecho adquirido tras años de carrera. “Es un mérito que viene desde hace mucho tiempo. Yo tengo 66 años, esto es algo que se gana el artista. Se presentan papeles, como una jubilación y tardó 11 años en salir”, explicó.