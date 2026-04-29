Crimen en el country: las claves del juicio que serán determinantes para la sentencia de Figueroa

Visiblemente afectado y con la voz entrecortada, Figueroa no ofreció una declaración fáctica sobre lo ocurrido aquel 4 de agosto, sino que optó por un pedido de disculpas que buscó —en sus palabras— aliviar el dolor de los sobrevivientes. "Les fallé, les prometí que nunca les iba a fallar como papá, pero les fallé", expresó dirigiéndose a sus hijos, a quienes aseguró extrañar y tener en su corazón "para siempre". En su alocución, el imputado evitó entrar en los detalles del crimen —remitiéndose a lo manifestado siete días después del hecho— y centró su discurso en una letanía de lamentos y agradecimientos inesperados. Agradeció a Francisco, hermano de Mercedes, y a su pareja, por asumir la tutela de sus tres hijos: "Es una responsabilidad que asumieron con mucho amor", reconoció.