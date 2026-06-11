Política

Elecciones 2027: cómo sigue la causa judicial para adelantar la votación en Tucumán

Los antecedentes previos a los comicios de 2019 y de 2023 alientan las pretensiones del oficialismo. La respuesta de la Provincia tendría lugar la próxima semana.

ELECCIONES 2023. FOTO ILUSTRATIVA DE ARCHIVO LA GACETA / POR OSVALDO RIPOLL
ELECCIONES 2023. FOTO ILUSTRATIVA DE ARCHIVO LA GACETA / POR OSVALDO RIPOLL
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán analiza una causa para adelantar las elecciones provinciales de 2027 a mayo, impulsada por el oficialismo peronista bajo la fórmula Jaldo-Acevedo.
  • La iniciativa cuenta con los antecedentes de los comicios de 2019 y 2023, donde también se anticipó el voto. La respuesta formal de la Provincia se presentará la próxima semana.
  • De aprobarse, el PJ consolidará la fórmula Jaldo-Acevedo para mayo de 2027, lo que redefinirá el calendario electoral y la estrategia política frente a la oposición norteña.
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