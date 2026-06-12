OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: alumnos viajando en tren
Hace 5 Hs

En el año 1993 tuve el honor de conocer al señor Isidro Ponce, último superintendente del Ferrocarril General Bartolomé Mitre (Tucumán). Nació y creció en la Estación Cevil Pozo, ubicada en el kilómetro 1.140 de la línea principal del citado ferrocarril, lugar este donde su padre se desempeñaba como jefe. Recordaba que junto a su hermano venían a la Escuela Bernardo de Irigoyen. Todos los días a las 7.01 horas tomaban el tren de pasajeros N° 129 del servicio local que venía de Burruyacu, llegando en horario  a la estación de la Plaza Alberdi a las 7.20, y de regreso retornaban en el tren Nr° 130 que iba a Burruyacu, que salía a las 12.50 horas; pagaban medio pasaje. También viajaban con ellos alumnos que subían en paradas intermedias y concurrían a la Escuela Mitre, al Colegio Nacional y al Colegio Tulio García Fernández. La formación estaba compuesta por una locomotora a vapor de gran porte; remolcaba cinco coches clase única de pasajeros y un furgón postal. Frente a la escuela pasaban los tranvías de las líneas 1 y 7, y frente a la Estación lo hacían las líneas 2 y 3. Este servicio de trenes de pasajeros era muy requerido por la población, ya que por la diagramación de los horarios podían realizar sus trámites y comprar la mercadería en los grandes almacenes de la zona. Cerca del media surcaban los aires los olores a comida que venían de “La Guisería” (San Juan 1.100); la parrillada “Escudero“ (San Juan y José Colombres); y el restaurante “Mairata” (Catamarca y Santiago), entre otros. La década de 1970 borró para  siempre ese factor de progreso y comunicación.

Víctor Hugo Rossi                                                            

Ecuador 4.536 - S. M. de Tucumán

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Abrieron las inscripciones para Derecho Sin Receso, una semana de capacitación y networking
1

Abrieron las inscripciones para Derecho Sin Receso, una semana de capacitación y networking

Babasónicos en Tucumán: cuánto cuestan las entradas y qué descuentos hay
2

Babasónicos en Tucumán: cuánto cuestan las entradas y qué descuentos hay

Llega la nueva Peugeot Partner: un utilitario con el confort de una SUV
3

Llega la nueva Peugeot Partner: un utilitario con el confort de una SUV

Teatro: cuando lo que te cuentan no es lo que realmente pasó
4

Teatro: cuando lo que te cuentan no es lo que realmente pasó

Espacio Incaa: el romance entre Gael García Bernal y Natalia Oreiro
5

Espacio Incaa: el romance entre Gael García Bernal y Natalia Oreiro

Ranking notas premium
Transporte público: el boleto subiría a $1.700, pero insisten que la situación es crítica
1

Transporte público: el boleto subiría a $1.700, pero insisten que la situación es crítica

Cómo se gestó la demanda judicial para adelantar las elecciones de 2027 en Tucumán
2

Cómo se gestó la demanda judicial para adelantar las elecciones de 2027 en Tucumán

Leiva y Jaldo destacaron el fortalecimiento de la Justicia durante la jura de 14 nuevos magistrados
3

Leiva y Jaldo destacaron el fortalecimiento de la Justicia durante la jura de 14 nuevos magistrados

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él
4

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

Reflotan el proyecto del transporte elevado para el Gran Tucumán
5

Reflotan el proyecto del transporte elevado para el Gran Tucumán

Más Noticias
Mariano Campero: Hay delegados comunales que viven en mansiones y el pueblo está desprotegido

Mariano Campero: "Hay delegados comunales que viven en mansiones y el pueblo está desprotegido"

Jaldo habló sobre la denuncia contra Raquel Graneros: “No hay que prejuzgar”

Jaldo habló sobre la denuncia contra Raquel Graneros: “No hay que prejuzgar”

Así es la mansión de Gabriel Batistuta: 129 hectáreas, cancha de golf y asador profesional

Así es la mansión de Gabriel Batistuta: 129 hectáreas, cancha de golf y asador profesional

Tarifas de plomería en junio 2026: cuánto cobran por visita, cambio de grifería y otros arreglos

Tarifas de plomería en junio 2026: cuánto cobran por visita, cambio de grifería y otros arreglos

Me parece una vergüenza: Villarruel cruzó a Adorni por sus explicaciones sobre el origen de su patrimonio

"Me parece una vergüenza": Villarruel cruzó a Adorni por sus explicaciones sobre el origen de su patrimonio

Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito: Ahorramos en negro como todos

Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito: "Ahorramos en negro como todos"

Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia de inauguración

Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia de inauguración

Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027

Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027

Comentarios