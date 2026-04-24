“Como si nada”: el desconcertante comportamiento de Figueroa horas antes del crimen en el country
Una testigo clave que estuvo con la pareja apenas horas antes del crimen reveló detalles impactantes sobre la actitud de José Figueroa. Según su declaración, el acusado bromeaba y actuaba con total normalidad mientras sus hijos jugaban a la consola, sin dar ningún indicio del horror que se desencadenaría poco después en el club de campo El Tipal.
Resumen para apurados
- El juicio contra José Figueroa por el femicidio de Mercedes Kvedaras en Salta entra en su fase final tras testimonios sobre la conducta del acusado previa al crimen en El Tipal.
- Testigos describieron una aparente normalidad horas antes del hecho; Figueroa bromeaba y realizaba tareas domésticas, pese a la crisis matrimonial que derivó en el asesinato.
- El tribunal fijó los alegatos para el 29 de abril, fecha en la que podría dictarse una sentencia clave para un caso que conmocionó a Salta por su violencia e impacto social.
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El juicio contra José Figueroa por el crimen de su esposa, Mercedes Kvedaras, ocurrido el pasado 4 de agosto de 2023 en el club de campo El Tipal, encara sus horas decisivas. Este viernes, los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans recibirán las últimas testimoniales previstas. Asimismo, se fijó el próximo 29 de abril para que el tribunal escuche los alegatos de las partes, en lo que se anticipa será una jornada completa de debate. Aunque aún no se ha confirmado si la sentencia se dictará ese mismo día o se postergará para el jueves 30, la expectativa es máxima.
En la penúltima audiencia, el Tribunal consultó si el imputado haría uso de su derecho a declarar. Al respecto, su abogado defensor, Juan Casabella Dávalos, señaló que la decisión de Figueroa de romper el silencio o no, se confirmará en las primeras horas de este viernes.
"Hacía tareas que normalmente hacen las mujeres"
En la audiencia de este jueves, Gustavo Alberto Juncosa, tío del acusado, ofreció una breve declaración sobre la rutina de su sobrino. Describió a Figueroa como un padre dedicado y afirmó que el vínculo familiar era tan estrecho que se visitaban varias veces por semana. Según su relato, Figueroa asumía responsabilidades del hogar que el testigo analizó bajo una óptica “tradicional”.
“José hacía muchos quehaceres domésticos que normalmente son cosas que hacen las mujeres”, afirmó Juncosa, ratificando sus declaraciones en fiscalía.
Detalló que Figueroa llevaba a los niños al colegio, hacía las compras y cambiaba pañales mientras Mercedes “estudiaba o estaba en el gimnasio”. Sobre el carácter de la víctima, recordó tensiones durante juegos de cartas: “Tenía un poquito este carácter fuerte... se enojaba ella, se ponía roja... me lo trajinaba (a José) y le decían abogaducho y cosas así”. Pese a esto, aseguró que la crisis matrimonial fue una sorpresa total: “A nosotros no sé por qué no nos habían confiado eso... no hemos sabido de eso”.
El impacto de lo impensado
Nora Figueroa, amiga de la familia y empleada judicial, subrayó el abismo entre la imagen social de la pareja y el desenlace fatal. Conmovida, confesó: “Para mí en mi cabeza era una pareja perfecta, nunca me hubiera imaginado [esto]”. Recordó que el acusado apoyaba los estudios de Mercedes cuidando a los niños para que ella rindiera exámenes.
Sobre la noche previa al crimen, Nora relató que vio a Figueroa actuar con total normalidad: “Él me gastaba como si nada... como un día más, o sea, no noté nada de nada”. Según la testigo, Figueroa bromeaba mientras los niños jugaban a los videojuegos, sin dar señales de lo que ocurriría horas después.
"Era mandonita"
Ramón Normando Jerez, empleado de la finca familiar de Enrique Juncosa donde la pareja pasaba los fines de semana, aportó su visión sobre la dinámica de la relación. Definió a Figueroa como un hombre "respetuoso", mientras que para Mercedes usó un término particular.
“Ella se sentaba ahí en la sala en la finca y le empezaba a ordenar a José... fíjate esto, trae aquello... por ahí esa parte era mandonita”, declaró.
"Eran buenos"
El tribunal también escuchó a Inés Alarcia, prima del imputado, quien reconstruyó una imagen de "normalidad" y "respeto" que, según ella, caracterizó a la pareja hasta semanas antes del crimen: “yo los veía como buenos maridos”
En junio de 2023, un mes antes del hecho, compartieron un viaje a Córdoba. Alarcia no percibió señales de separación. Al contrario, relató planes familiares: "Nos contaban que ellos tenían la posibilidad de ir al campo de un tío mío y que era como una oportunidad de encontrarse en familia por ahí, escaparse un poco de la dinámica diaria y poderse encontrar como familia". Alarcia insistió en que nunca vio situaciones de maltrato.