“Como si nada”: el desconcertante comportamiento de Figueroa horas antes del crimen en el country

El juicio contra José Figueroa por el crimen de su esposa, Mercedes Kvedaras, ocurrido el pasado 4 de agosto de 2023 en el club de campo El Tipal, encara sus horas decisivas. Este viernes, los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans recibirán las últimas testimoniales previstas. Asimismo, se fijó el próximo 29 de abril para que el tribunal escuche los alegatos de las partes, en lo que se anticipa será una jornada completa de debate. Aunque aún no se ha confirmado si la sentencia se dictará ese mismo día o se postergará para el jueves 30, la expectativa es máxima.