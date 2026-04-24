"Me cuesta creer que Mer no esté": el pedido de perdón de Figueroa por el crimen en el country

En lo que fue el cierre de la etapa testimonial del juicio por la muerte de Mercedes Kvedaras, el aire en la sala de grandes juicios se sentía cargado de una tensión que se venía acumulando desde el inicio del debate. El tribunal, integrado por los magistrados Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, había escuchado a lo largo de la mañana el testimonio de nueve testigos citados por la defensa. Pero el momento definitivo llegó pasadas las 13:00 horas.