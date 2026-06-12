Teatro: con García Lorca de fondo, llega “Cabras, no caballos”

El texto surgió de las escrituras de las dos actrices a partir de consignas dramatúrgicas de la directora y del título como puntos de partida, con el añadido del juego simbólico con los animales citados en la poética de Federico García Lorca. Otro eje es la composición de Manojo de Calles, que en su historia tuvo mayoría de cabras entre sus miembros; la propia idea de Manojo oficia de equivalente del concepto de manada y no de rebaño, que “es el conjunto de cabras guiadas por un pastor, mientras que la manada es una cabra y otra cabra y otra cabra y otra cabra y después otra cabra, todas juntas pero sin perder las particularidades individuales”, señala. En ese imaginario aparece además la cima como objetivo, para lo cual deberán superar acantilados y peligros; el carácter firme y decidido; la lealtad a sus pares