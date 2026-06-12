Teatro: con García Lorca de fondo, llega “Cabras, no caballos”

Yerba Buena suma un espacio teatral desde esta noche, cuando Casa Rosalba abra sus puertas en la zona del Cristo para el estreno de “Cabras, no caballos”, a partir de las 20.30.
“En la casa familiar se encuentran dos actrices que son tía y sobrina; ambas son cabras en el horóscopo chino y entre las dos recuperan fragmentos de su historia familiar y personal a partir de los recuerdos de bailes y poesías que les enseñaba de niñas su madre y abuela. La tercera integrante, en el rol de la dirección, es hermana y madre de las actrices, y en el horóscopo chino es caballo”, se anticipa.
Los roles son ocupados por Sandra Pérez Luna y Yoca Gil sobre el escenario y Verónica Pérez Luna a cargo de la dirección, con dramaturgia de las tres y máscaras realizadas por Alejandra Monteros. Es un proyecto del grupo Manojo de Calles y de la fundación Fuera de Foco.
“Hemos decidido abrir nuestra vieja casa familiar al arte, transformada ya a lo largo de más de 50 años. La intimidad de una cocina servirá para el recibimiento del público y la sala de estar, para la ceremonia de las actrices”, adelanta Verónica Pérez Luna. La dirección precisa es por mensaje privado a los contactos de las responsables del proyecto.
La obra aborda las historias privadas, que son atravesadas por los acontecimientos políticos y sociales del país y particularmente de Tucumán. “Es un grito de libertad que nace de los encuentros y los deseos de trabajar juntas como mujeres dedicadas a la escena y de una herencia afectiva de admiración sobre la obra lorquiana, que nos viene de nuestra madres y abuelas, que lo amaban. Partimos también del reconocimiento de la herencia materna, de la memoria de las danzas y poesías que bailaba y recitaba y del origen femenino de nuestra pasión por el teatro”, plantea la directora.
El texto surgió de las escrituras de las dos actrices a partir de consignas dramatúrgicas de la directora y del título como puntos de partida, con el añadido del juego simbólico con los animales citados en la poética de Federico García Lorca. Otro eje es la composición de Manojo de Calles, que en su historia tuvo mayoría de cabras entre sus miembros; la propia idea de Manojo oficia de equivalente del concepto de manada y no de rebaño, que “es el conjunto de cabras guiadas por un pastor, mientras que la manada es una cabra y otra cabra y otra cabra y otra cabra y después otra cabra, todas juntas pero sin perder las particularidades individuales”, señala. En ese imaginario aparece además la cima como objetivo, para lo cual deberán superar acantilados y peligros; el carácter firme y decidido; la lealtad a sus pares
“En estos tiempos, nos parece fundamental reivindicar ese instinto gregario que tienen las cabras, pensar la libertad como una búsqueda que solo es posible colectivamente, no como libertad individual sino como convivencia libre en comunidad”, añade.
Otras propuestas
La Escuela de Títeres de la Provincia celebra 70 años y para festejarlos programó funciones gratuitas en espacios públicos que reúnan “historia, arte y encuentro con la comunidad”. Esta tarde, a las 18, estará en la plaza Belgrano (Lavalle al 1.100, se suspende en caso de lluvia).
En tanto, el complejo cultural La Colorida (Mendoza 2.955) tiene dos propuestas vinculada con lo teatral. A las 19 habrá una reunión abierta gratuita con dramaturgos con la presencia del secretario general de Argentores (entidad que reúne a escritores de todo el país), Guillermo Hardwick, como parte de su proyecto federal. El objetivo es tomar contacto con los creadores locales, para escuchar sus inquietudes y presentar información institucional y planes de acción. Como anfitriona estará Nerina Dip, quien se desempeña como delegada cultural en Tucumán. Luego, a las 21, Inés Haedo hará su unipersonal “El perro” en clave clown; y una hora más tarde, Pedro Noli repondrá en esa sala su biodrama “Barrio Viajantes, una infancia en los 90”, que llega a su función número 50, con entrada a la gorra. Dirigido por María José Medina, trabaja con sus recuerdos sobre el tiempo que vivió en esa zona, entre momentos emotivos y el contexto político que marcó esa época.
También volverá a escena el musical “El jardín de las promesas”, con dirección de Leonardo Gavriloff, a las 21.30 en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy). Los personajes estarán a cargo de Adrián Llovera, Zulema Ponce, Daiana Lazarte, Alexis Sáez Villegas y Ricardo Gómez Madrid.
“Es un viaje dramático, poético y musical sobre la fidelidad a uno mismo, la lealtad a los afectos y la posibilidad de amar más allá del miedo, los prejuicios y el paso del tiempo. En un espacio temporal inevitable, las elecciones vitales y los mandatos sociales trazan caminos divergentes en las personas en un rincón del parque 9 de Julio, donde se desarrolla la acción”, señala Gómez Madrid, autor del texto.