La deuda pendiente del control ambiental

La semana pasada, vecinos de Bella Vista denunciaron una mortandad de peces en el arroyo del Rey. Días después, un pescador registró en video otro grave episodio ambiental en el río Salí, a la altura de Los Bulacio. Es saludable que ciudadanos preocupados por la preservación de los recursos naturales se conviertan en una suerte de “vigías ambientales”, capaces de advertir situaciones que muchas veces escapan a los controles oficiales. Sin embargo, esa participación ciudadana no puede reemplazar la responsabilidad indelegable del Estado. Por el contrario, debería complementarse con canales ágiles y eficientes que permitan recibir denuncias, verificarlas rápidamente y actuar en consecuencia.