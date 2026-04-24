Crimen en el country: gritos, gestos y un llamado de atención en el último tramo del juicio

Lo que viene

Con la finalización de la etapa testimonial este viernes, el juicio entrará en su fase de mayor carga argumentativa: la jornada de alegatos, fijada para el próximo lunes 29 de abril. En esta instancia, tanto la fiscalía y la querella como la defensa técnica analizarán toda la prueba producida —desde los desgarradores testimonios del entorno íntimo hasta las complejas pericias genéticas y psiquiátricas— para intentar convencer al tribunal de sus respectivas teorías del caso. Se espera una sesión intensiva y de gran despliegue jurídico que podría extenderse durante todo el día, tras la cual los jueces Flores Toranzos, Sángari y Feans deberán decidir si dictan el veredicto de manera inmediata o si, dada la complejidad del expediente, disponen un cuarto intermedio para dar a conocer la sentencia el martes 30 de abril.