Crimen en el country: gritos, gestos y un llamado de atención en el último tramo del juicio

Resumen para apurados
- El Tribunal de Salta intervino ante gritos y gestos entre la fiscalía y la defensa durante el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras en el cierre de la etapa de testimonios.
- El conflicto surgió por objeciones al interrogatorio de una perito psiquiatra. La fiscalía denunció conductas inapropiadas, lo que obligó a los jueces a exigir orden y respeto mutuo.
- Tras finalizar los testimonios, el lunes 29 de abril iniciarán los alegatos finales. El veredicto de los jueces se conocería entre esa jornada y el martes 30 de abril.
El debate por el crimen de Mercedes Kvedaras atravesó su jornada de mayor rispidez técnica y personal. Lo que debía ser una declaración pericial de rutina se transformó en un escenario de objeciones cruzadas y reproches de conducta entre la fiscalía y la defensa, obligando a la intervención directa del Tribunal.
Objeciones y "alegatos previos"
El conflicto estalló durante el interrogatorio a la perito psiquiatra Doris Mabel Flores. El abogado defensor, Juan Casabella Dávalos, interrumpió la ronda de preguntas alegando que la fiscalía estaba incumpliendo las reglas del Código Procesal.
Según la defensa, la fiscalía no realizaba preguntas objetivas, sino que utilizaba cada intervención para realizar "un razonamiento previo" y "alegatos" antes de consultar a la testigo. Casabella calificó estas formas como "subjetivas" y solicitó el estricto cumplimiento de las normas de interrogatorio vigentes en Salta.
Por su parte, la fiscal Luján Sodero rechazó las acusaciones, asegurando que su técnica buscaba situar a la perito en sus dichos previos para dar claridad. Asimismo, lanzó una dura réplica contra la defensa, señalando que, a lo largo de todo el juicio, Casabella había sido "insistente, reiterativa y repetitiva" en sus propias intervenciones.
La fiscal calificó la actitud de la defensa como un intento de limitar una facultad propia y constitucional del Ministerio Público: "Es un derecho y una facultad propia del fiscal interrogar"
Denuncia por "gesticulaciones físicas"
La discusión técnica dio paso a una queja formal sobre el comportamiento en la sala. La fiscalía denunció ante los jueces que el defensor estaba teniendo una conducta inapropiada, mencionando que "gesticular con el cuerpo" y "elevar el tono de voz" resultaba ofensivo para la institución judicial y para la sensibilidad de la causa.
"Pido que el llamado de atención sea directo... el tono de la voz y la gesticulación física no corresponden", reclamó la fiscal Sodero.
Casabella negó cualquier intención de falta de respeto, aunque ofreció disculpas si la fiscal se sintió agraviada, argumentando que su vehemencia nacía de la supuesta insistencia de la contraparte en repetir preguntas cuando las respuestas de la psiquiatra no eran de su agrado.
La querella y la asesoría también intervinieron en la disputa, señalando que habían advertido "momentos de enojo" y contestaciones directas por parte de la defensa que dificultaban el cumplimiento de las funciones judiciales. La asesora subrayó que se habían observado señas evidentes que no se dirigían al Tribunal, sino que eran ataques directos hacia quien realizaba las preguntas
La intervención del Tribunal
Ante la escalada del conflicto, la jueza Cecilia Flores Toranzos tomó la palabra para restablecer el orden. El tribunal confirmó haber advertido los gestos y el tono elevado de la defensa, validando el malestar de la fiscalía.
Finalmente, los magistrados instaron a ambas partes a mantener un marco de "sumo y absoluto respeto", recordándoles la prohibición de dirigirse directamente entre ellos y la necesidad de preservar el normal desarrollo del debate en un caso de tal gravedad.
Lo que viene
Con la finalización de la etapa testimonial este viernes, el juicio entrará en su fase de mayor carga argumentativa: la jornada de alegatos, fijada para el próximo lunes 29 de abril. En esta instancia, tanto la fiscalía y la querella como la defensa técnica analizarán toda la prueba producida —desde los desgarradores testimonios del entorno íntimo hasta las complejas pericias genéticas y psiquiátricas— para intentar convencer al tribunal de sus respectivas teorías del caso. Se espera una sesión intensiva y de gran despliegue jurídico que podría extenderse durante todo el día, tras la cual los jueces Flores Toranzos, Sángari y Feans deberán decidir si dictan el veredicto de manera inmediata o si, dada la complejidad del expediente, disponen un cuarto intermedio para dar a conocer la sentencia el martes 30 de abril.