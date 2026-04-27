Trump dice que “no tiene apuro” en negociar con Irán

En la misma entrevista, Trump afirmó que el tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca no lo disuadirá de la guerra con Irán, aunque consideró poco probable que el incidente estuviera vinculado al conflicto. “Esto no va a disuadirme de ganar la guerra en Irán. No sé si esto tuvo algo que ver, realmente no lo creo, basándome en lo que sabemos”, dijo Trump a los periodistas en una rueda de prensa en la Casa Blanca tras el incidente de seguridad.