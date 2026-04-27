Trump dice que “no tiene apuro” en negociar con Irán

Resumen para apurados
- Donald Trump afirmó hoy en EE. UU. que no tiene prisa por negociar con Irán, ya que su estrategia de presión máxima asfixia a Teherán y busca evitar que logren armas nucleares.
- Trump canceló misiones a Pakistán tras rechazar propuestas de Teherán. El conflicto escala con el bloqueo del estrecho de Ormuz, mientras Irán busca apoyo diplomático en Rusia.
- El estancamiento agrava la crisis energética global por el cierre de rutas comerciales. Se espera que la Casa Blanca mantenga la presión hasta lograr concesiones estratégicas.
NUEVA YORK, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, y subrayó que la estrategia de presión máxima de su Administración está asfixiando la economía de Teherán y ha “diezmado” su capacidad operativa.
El mandatario estadounidense, en una entrevista con la cadena Fox News, apuntó que el tiempo juega a favor de Washington.
Trump destacó que, aunque los canales de comunicación permanecen abiertos a través de aliados como Pakistán, no siente la urgencia de sentarse a la mesa de negociación de manera inmediata. Reiteró luego que su objetivo primordial sigue siendo evitar que Teherán desarrolle armamento atómico, lo que calificó como una amenaza existencial para la estabilidad global.
“No se puede permitir que Irán posea armas nucleares bajo ninguna circunstancia. Pondrían en peligro a Israel, a Europa y a los propios Estados Unidos. Estamos haciendo un servicio al mundo al evitarlo”, sentenció.
La entrevista también sirvió para que el mandatario expresara su descontento con los aliados europeos y la OTAN, a quienes acusó de no haber brindado el apoyo necesario en la contención del régimen iraní, a pesar de los “billones de dólares” que Estados Unidos invierte en la protección de Europa frente a Rusia. Los europeos refutan con números que muestran su aporte a las guerras estadounidenses (Afganistán, Irak, Ucrania) en dinero, armamentos y en vidas humanas.
En la misma entrevista, Trump afirmó que el tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca no lo disuadirá de la guerra con Irán, aunque consideró poco probable que el incidente estuviera vinculado al conflicto. “Esto no va a disuadirme de ganar la guerra en Irán. No sé si esto tuvo algo que ver, realmente no lo creo, basándome en lo que sabemos”, dijo Trump a los periodistas en una rueda de prensa en la Casa Blanca tras el incidente de seguridad.
Trump había dicho antes, sin embargo, que “nunca se sabe” si el suceso podría estar relacionado con la guerra con Irán, y señaló que los investigadores estaban trabajando para determinar el móvil del atacante, a quien describió como un “lobo solitario”.
El mandatario estadounidense había cancelado más temprano el sábado el viaje de sus enviados a Pakistán para las conversaciones de paz con Irán, tras quedar insatisfecho con la postura negociadora de Teherán después de casi dos meses de guerra.
Gira diplomática
El canciller iraní, Abás Araqchi, viajó ayer a Rusia tras un periplo por Pakistán y Omán durante el fin de semana, en el marco de los esfuerzos diplomáticos de países mediadores entre Irán y Estados Unidos para reactivar las negociaciones de paz.
El ministro iraní regresó a Pakistán menos de 24 horas después de su visita del sábado, tras haber viajado a Omán, y anoche en camino a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, según el embajador iraní en Rusia. Sin embargo, no hay indicios de que se reanuden las conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán.
Las primeras negociaciones entre Irán y Estados Unidos tuvieron lugar hace dos semanas en Islamabad, tras la entrada en vigor de un alto el fuego el 8 de abril, que se ha mantenido.
Las repercusiones del conflicto en Medio Oriente siguen sacudiendo la economía global.
Irán obstruyó el estrecho de Ormuz, lo que impide el tránsito de petróleo, gas natural y fertilizantes, y generó una subida vertiginosa de los precios de la energía que mantiene en vilo a gobiernos de todo el mundo.
Antes de las reuniones entre Irán y Pakistán -el principal mediador- celebradas el sábado en Islamabad, la Casa Blanca había anunciado que el emisario de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, tenían previsto viajar a Pakistán para proseguir con las negociaciones. Pero luego Trump se negó a que hicieran un viaje en avión para unas conversaciones que, según él, podrían realizarse por teléfono.
Disconforme con la posición de Teherán, el mandatario republicano afirmó que no tiene sentido “hablar de nada”.
Trump declaró ayer al canal Fox News: “Dije: ya no vamos a hacer esto. Tenemos todas las cartas. Si quieren hablar, pueden venir a vernos o llamarnos; ya saben que hay un teléfono, tenemos buenas líneas seguras”.