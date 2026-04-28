Secuestran más de 21 kilos de cocaína en Simoca

Osvaldo Jaldo destacó a la provincia en su rol de secuestro de estupefacientes

En el marco de los operativos realizados durante el fin de semana, el gobernador analizó las políticas de seguridad implementadas en Tucumán en materia de lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo. “Tucumán se está convirtiendo en un centro de incautación de drogas que vienen del norte, drogas que pasaron la frontera, y no es responsabilidad del Gobierno provincial, porque a la frontera la tienen que cuidar las fuerzas federales, las fuerzas nacionales. Somos la segunda provincia que más droga incauta”, dijo en diálogo con el medio local Los Primeros. Asimismo, destacó el trabajo coordinado entre organismos. “Debemos felicitar a las fuerzas federales, como Gendarmería Nacional, Policía Federal, pero también debemos destacar el Operativo Lapacho que cubre la frontera norte de la provincia de Tucumán, que cubre todos los pasos legales, como las rutas 9 y 34. Tucumán hoy está jugando un rol importante en la lucha contra el narcotráfico, pero sin aflojar el narcomenudeo, sin aflojar aquella comercialización de menor escala”, mencionó.



