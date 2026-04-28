Secuestran más de 21 kilos de cocaína en Simoca

Resumen para apurados
- Gendarmería incautó más de 21 kilos de cocaína en un operativo sobre la ruta 157 en Simoca, Tucumán, este sábado, deteniendo a dos hombres que trasladaban la droga desde Salta.
- El hallazgo se dio mediante escáner y canes en paneles de un vehículo. Se suma a otros operativos en el NOA con 54 kilos más secuestrados y un total de seis detenidos en la región.
- Tucumán se posiciona como eje clave en la incautación de droga del norte. El gobernador Jaldo resaltó la coordinación federal y provincial para blindar las rutas contra el tráfico.
La Justicia Federal investiga una serie de operativos desarrollados por Gendarmería Nacional en el NOA, que incluyeron el secuestro de más de 21 kilos de cocaína en Tucumán y otros 54 kilos en Catamarca, Salta y Santiago del Estero. Hubo seis detenidos en total.
El sábado 25 de abril, los hermanos A.D.R.D y J.A.R.D emprendieron viaje en un auto Renault Clio desde Embarcación, Salta, con destino a Recreo, Catamarca. Alrededor de las 12.30 pasaron por Simoca y frenaron en un operativo de Gendarmería Nacional que se realizaba sobre la ruta 157, a la altura del puente del río Seco.
Durante el control, los gendarmes observaron anomalías en los tornillos de los paneles traseros de la parte interna del vehículo, con aparentes signos de haber sido removidos. Al emplear un escáner portátil detectaron “sustancias orgánicas” con formas geométricas, y posteriormente un can de la fuerza confirmó que estaban ante la presencia de estupefacientes.
Rápidamente los gendarmes dieron aviso al Juzgado Federal N°1, a cargo de José Manuel Díaz Vélez. Minutos antes de las 14, los jóvenes fueron trasladados hacia el Escuadrón 71 de Aguilares, donde fueron requisados junto al automóvil. Al mayor le secuestraron $41.000 en efectivo y un celular iPhone, mientras que a su hermano le encontraron $270.000 y un celular Xiaomi Redmi.
Narcotest
Al revisar el rodado, en el panel trasero izquierdo hallaron una decena de paquetes rectangulares envueltos en cinta amarilla y film transparente que estaban numerados del uno al diez, que pesaban un poco más de un kilo cada uno. Del lado derecho encontraron otros diez bultos de similares características, numerados del once al veinte.
Según informaron fuentes cercanas a la investigación, los testigos civiles seleccionaron seis paquetes de manera aleatoria para ser sometidos al narcotest. La prueba arrojó un resultado positivo para clorhidrato de cocaína. El peso total de la sustancia fue de 21,160 kilogramos.
Tras revisar el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) confirmaron que ninguno de los sospechosos ni el vehículo en el que se transportaba figuraban mencionados en causas vinculadas al narcotráfico u otros delitos. De igual manera, por orden de la titular de la Secretaría de Leyes Especiales del Juzgado Federal, Mariana del Río, ambos quedaron detenidos e incomunicados en la provincia y el cargamento de cocaína quedó bajo custodia.
Otros secuestros
Durante las últimas horas, Gendarmería secuestró más de 54 kilos de cocaína y detuvo a cuatro personas durante dos operativos realizados en Catamarca, Salta y Santiago del Estero. El primero de los hechos tuvo lugar en un control de ruta en Catamarca, donde los uniformados hallaron 39 kilos del estupefaciente distribuido en 54 envoltorios que estaban ocultos dentro del zócalo y torpedo de un auto Citroën C3 que viajaba desde La Quiaca, Jujuy con destino a Mendoza. El Juzgado Federal N°1 de Catamarca junto a la Fiscalía Federal, dispuso el secuestro de la droga y del rodado, como así también que el conductor del vehículo quede detenido.
El segundo procedimiento consistió en una serie de cinco allanamientos coordinados en domicilios ubicados en Termas de Río Hondo, Añatuya y La Banda (Santiago del Estero), Salta y dos pabellones del Servicio Penitenciario Federal “Pintos”, donde se descubrió que una banda delictiva operaba desde allí.
Durante las medidas se decomisaron 15 kilos de cocaína, dos automóviles, dos motos, tres balanzas de precisión, 10 teléfonos celulares, un pendrive, dinero en efectivo y se detuvo a dos mujeres y a un hombre vinculados a la estructura criminal.
Osvaldo Jaldo destacó a la provincia en su rol de secuestro de estupefacientes
En el marco de los operativos realizados durante el fin de semana, el gobernador analizó las políticas de seguridad implementadas en Tucumán en materia de lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo. “Tucumán se está convirtiendo en un centro de incautación de drogas que vienen del norte, drogas que pasaron la frontera, y no es responsabilidad del Gobierno provincial, porque a la frontera la tienen que cuidar las fuerzas federales, las fuerzas nacionales. Somos la segunda provincia que más droga incauta”, dijo en diálogo con el medio local Los Primeros. Asimismo, destacó el trabajo coordinado entre organismos. “Debemos felicitar a las fuerzas federales, como Gendarmería Nacional, Policía Federal, pero también debemos destacar el Operativo Lapacho que cubre la frontera norte de la provincia de Tucumán, que cubre todos los pasos legales, como las rutas 9 y 34. Tucumán hoy está jugando un rol importante en la lucha contra el narcotráfico, pero sin aflojar el narcomenudeo, sin aflojar aquella comercialización de menor escala”, mencionó.