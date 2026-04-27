“Cátedra de derecho internacional”: Trump & Netanyahu

La táctica guerrera empleada fue el engaño. Y fue meticulosamente preparado con rituales sólo imaginables desde una mente de acusada perversidad. Preparado con simulaciones y gestiones, con disfraz diplomático, que enmascaraba ropajes de negociación y acuerdos volcados sobre la mesa de negociaciones en esa ciudad ginebrina que nuestro Borges señala para su última morada. Intensas negociaciones en Ginebra mediadas por Omán, entre los delegados de los Estados Unidos (uno de ellos Jared Kushner, yerno de Trump) y la delegación iraní liderada por el mismísimo canciller de la República Islámica de Irán, Abbas Araghchi. Claro que sobrevolaba amenazante un plazo -pronto a extinguirse, de 10 días- que vencía el 1° de marzo, impuesto por Trump (a su estilo, de mandamás). Mientras ello ocurría, se precipitaban negociaciones difíciles y en un clima de intensos intercambios, incertidumbres y de una muy azarosa configuración. Cuando todavía se estaba en al plan de búsqueda de acuerdos de altísimo nivel, se abatieron sobre Irán, y aún no vencido el plazo perentorio trumpeano, sendos e intensos bombardeos ordenados por Trump y Netanyahu. Bombardeos que en simultáneo se lanzaron desde los dos vértices de la base del triángulo isósceles de la guerra que configuraron, de consuno, Estados Unidos e Israel. El “crimen de agresión”, que según el Estatuto de Roma (Art. 8 bis) es “el uso ilegal de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía o integridad territorial de otro”. Pero, advertimos, siempre hay una instancia en el juego del internacionalismo para los poderosos (de armas llevar). Unas líneas del Quijote cervantino apropiadas, como catecismo laico universal. Como suele leerse en esa obra, de ayer nomás (1605), hay una línea para cada ocasión. Las lúcidas y pedagógicas expresiones de Don Quijote a Sancho, respondiéndole: “Calla, ¿y dónde has visto tú o leído jamás que caballero andante haya sido puesto ante la justicia por más homicidios que hubiese cometido? Estos caballeros andantes que decidieron los criminales bombardeos resultarán, a la postre, los “caballeros andantes” con esos privilegios que se mencionan.