Allanamientos en Tucumán, Santa Fe y Salta: desbaratan parte de una banda que traficaba cocaína oculta en tanques de combustible

Uno de los aspectos más llamativos de la operatoria era el uso de vehículos modificados, en cuyos tanques de combustible se ocultaba la cocaína. Además, los involucrados utilizaban una estrategia para evadir controles: viajaban acompañados de bebés, con el objetivo de evitar inspecciones exhaustivas en las rutas. A su vez, otros rodados funcionaban como “punteros”, alertando sobre posibles controles y facilitando el traslado de la carga hacia distintos puntos del país.