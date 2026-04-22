Allanamientos en Tucumán, Santa Fe y Salta: desbaratan parte de una banda que traficaba cocaína oculta en tanques de combustible

Resumen para apurados
- Gendarmería desbarató una banda que traficaba cocaína en tanques de combustible tras allanamientos en Tucumán, Santa Fe y Salta, con siete detenidos y el secuestro de 34 kilos.
- La investigación de 22 meses reveló que la red operaba desde Salta usando bebés para evadir controles. En Rosario y Tucumán se incautaron autos, dinero y balanzas de precisión.
- El operativo coordinado por la PROCUNAR y juzgados federales marca un avance clave contra el narcotráfico regional. Se busca ahora determinar el alcance total de la red criminal.
Una investigación que se extendió durante un año y diez meses permitió avanzar sobre una organización delictiva dedicada al tráfico de cocaína, cuya modalidad consistía en ocultar la droga dentro de los tanques de combustible de vehículos. El operativo incluyó allanamientos en las provincias de Tucumán, Santa Fe y Salta.
Los procedimientos, desarrollados en distintas etapas entre junio de 2024 y agosto de 2025, permitieron el secuestro de un total de 34 kilos 417 gramos de cocaína y la detención de siete personas, entre ellas un integrante clave de la estructura criminal.
Según se desprende de la investigación, llevada adelante por el Centro de Operaciones Antidrogas “Tucumán” de Gendarmería Nacional, la banda operaba con base en Tucumán y mantenía conexiones con zonas fronterizas del norte salteño, particularmente en Aguas Blancas y Salvador Mazza, donde adquirían tanto la droga como mercadería de contrabando.
Uno de los aspectos más llamativos de la operatoria era el uso de vehículos modificados, en cuyos tanques de combustible se ocultaba la cocaína. Además, los involucrados utilizaban una estrategia para evadir controles: viajaban acompañados de bebés, con el objetivo de evitar inspecciones exhaustivas en las rutas. A su vez, otros rodados funcionaban como “punteros”, alertando sobre posibles controles y facilitando el traslado de la carga hacia distintos puntos del país.
En abril de este año, los gendarmes lograron identificar nueve inmuebles vinculados a la organización. Los allanamientos, realizados en la ciudad de Rosario y en territorio tucumano, culminaron con la detención de otro miembro de la banda y el secuestro de 2.161.000 pesos argentinos, 120 pesos bolivianos, seis vehículos, un tanque de combustible, documentación vehicular, un envoltorio con cocaína, balanzas de precisión, 17 teléfonos celulares y documentación relevante para la causa.
La investigación contó con la coordinación de la Procuraduría de Narcocriminalidad NOA, el Ministerio Público Fiscal y los juzgados federales de Salta y Santa Fe. También participaron efectivos de la Unidad de Investigaciones Antidrogas “Salta” y otras dependencias de la fuerza.
El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar el alcance total de la red y posibles nuevas detenciones.