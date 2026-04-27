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Secuestran más de 54 kilos de cocaína en operativos en Catamarca, Salta y Santiago del Estero

Las autoridades continúan con las tareas investigativas para determinar el alcance de la red y posibles conexiones en otras provincias.

Secuestran más de 54 kilos de cocaína en operativos en Catamarca, Salta y Santiago del Estero
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gendarmería incautó más de 54 kilos de cocaína y desarticuló una banda criminal tras operativos en Catamarca, Salta y Santiago del Estero para frenar el narcotráfico regional.
  • La droga fue hallada oculta en un auto en la Ruta 38 y mediante cinco allanamientos. La organización era coordinada incluso desde el Servicio Penitenciario Federal por internos.
  • El golpe debilita la logística narco en el NOA. Las autoridades investigan ahora nuevas conexiones provinciales y refuerzan controles en rutas clave hacia el centro del país.
Resumen generado con IA

Dos procedimientos realizados por Gendarmería Nacional Argentina permitieron decomisar más de 54 kilos de cocaína y desarticular una organización criminal que operaba incluso desde un penal, en una serie de operativos desplegados en Catamarca, Santiago del Estero y Salta.

Secuestro en ruta: 39 kilos ocultos en un auto

El primero de los hechos ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 38, donde efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 67 “Catamarca” detuvieron un vehículo Citroën C3 que viajaba desde La Quiaca hacia Mendoza.

Durante el control, los uniformados utilizaron un escáner móvil que permitió detectar anomalías en el torpedo y los zócalos del rodado. Tras una inspección más exhaustiva, hallaron 54 envoltorios —entre paquetes rectangulares y formas amorfas— ocultos en esos compartimentos.

La prueba de campo Narcotest confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 39 kilos 91 gramos.

El Juzgado Federal N°1 de Catamarca y la Fiscalía Federal interviniente ordenaron el secuestro de la droga y del vehículo, además de la detención del conductor.

Allanamientos y banda desarticulada

El segundo operativo fue llevado adelante por la Unidad de Investigaciones Antidrogas “Santiago del Estero”, tras una investigación que derivó en cinco allanamientos simultáneos: cuatro en Santiago del Estero —en las ciudades de Termas de Río Hondo, Añatuya y La Banda— y uno en la provincia de Salta.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal N°1 de Santiago del Estero e incluyeron también requisas en dos pabellones del Servicio Penitenciario Federal “Pintos”, donde se detectó que la organización delictiva coordinaba sus actividades.

Como resultado, fueron detenidas tres personas —dos mujeres y un hombre— acusadas de integrar la estructura criminal.

Durante los procedimientos se secuestraron 15 kilos 725 gramos de cocaína, además de dos automóviles, dos motocicletas, tres balanzas de precisión, diez teléfonos celulares, un pendrive y dinero en efectivo.

Investigación en curso

Las autoridades continúan con las tareas investigativas para determinar el alcance de la red y posibles conexiones en otras provincias.

El operativo representa un nuevo golpe al narcotráfico en el norte argentino y pone en evidencia las modalidades de ocultamiento y organización que utilizan las bandas para el traslado y comercialización de estupefacientes



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