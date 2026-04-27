Secuestran más de 54 kilos de cocaína en operativos en Catamarca, Salta y Santiago del Estero

Allanamientos y banda desarticulada

El segundo operativo fue llevado adelante por la Unidad de Investigaciones Antidrogas “Santiago del Estero”, tras una investigación que derivó en cinco allanamientos simultáneos: cuatro en Santiago del Estero —en las ciudades de Termas de Río Hondo, Añatuya y La Banda— y uno en la provincia de Salta.