“Soy gordo y la aplasté sin querer”: la polémica versión del acusado por la muerte de su pareja en un encuentro íntimo

En paralelo, la semana pasada se llevó a cabo la exhumación del cuerpo para profundizar los estudios forenses. Los restos fueron trasladados a Río Gallegos, donde los especialistas intentan determinar con mayor precisión la mecánica del hecho. “Todavía no se sabe si la aplastó con una almohada”, explicó la abogada. También señaló: “Tampoco todavía no sabemos si fueron consentidas o no las relaciones sexuales”.