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Atlético Tucumán no supo sostener la ventaja y empató con Banfield en el José Fierro

El “Decano” fue superior, generó las mejores chances y se puso en ventaja, pero volvió a fallar en la definición y lo pagó caro.

Atlético Tucumán no supo sostener la ventaja y empató con Banfield en el José Fierro LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Por Diego Caminos 26 Abril 2026

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán empató con Banfield en el estadio José Fierro tras desperdiciar su ventaja inicial debido a la falta de eficacia goleadora en una nueva jornada del torneo local.
  • El equipo tucumano dominó el encuentro y generó múltiples situaciones de peligro, pero su incapacidad para concretar las jugadas permitió la reacción y el empate final del Taladro.
  • Este resultado obliga al Decano a revisar su falta de contundencia ofensiva para no seguir cediendo puntos clave como local en sus aspiraciones dentro de la tabla de posiciones.
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