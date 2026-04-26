Atlético Tucumán no supo sostener la ventaja y empató con Banfield en el José Fierro

LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Resumen para apurados
- Atlético Tucumán empató con Banfield en el estadio José Fierro tras desperdiciar su ventaja inicial debido a la falta de eficacia goleadora en una nueva jornada del torneo local.
- El equipo tucumano dominó el encuentro y generó múltiples situaciones de peligro, pero su incapacidad para concretar las jugadas permitió la reacción y el empate final del Taladro.
- Este resultado obliga al Decano a revisar su falta de contundencia ofensiva para no seguir cediendo puntos clave como local en sus aspiraciones dentro de la tabla de posiciones.
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