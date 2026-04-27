Claves para buscar un asesor inmobiliario sin fracasar en el intento en Tucumán

En la práctica, esto se traduce en que no es lo mismo asesorar a un inversor que busca una oportunidad de precio y rendimiento que a una familia que necesita mudarse por crecimiento o por trabajo. "Hacemos que el inversor también tenga su rendimiento cuando hay una oportunidad, pero para eso hay que entender primero qué busca", sostuvo el director de Aybar Propiedades. La correcta interpretación de ese perfil permite recomendar propiedades que realmente se ajusten a lo que el cliente necesita, evitando pérdidas de tiempo y operaciones frustradas.