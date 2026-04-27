Claves para buscar un asesor inmobiliario sin fracasar en el intento en Tucumán

En un mercado donde "hay muchos vendedores, pero pocos profesionales", encontrar un asesor inmobiliario confiable puede ser más difícil que conseguir una buena propiedad. Así lo advirtió Alejandro Aybar, director de Aybar Propiedades, durante su participación en el ciclo "Encuentros LA GACETA" sobre Real Estate.
De acuerdo al profesonal, el último año trajo un boom de operaciones impulsado por la vuelta del crédito hipotecario, pero también una proliferación de personas que intentan vender propiedades sin matrícula o trabajando de manera informal. "Hay pocos que ejercen la profesión de manera profesional y muchos que se destacan tratando de vender propiedades sin tener habilitación", alertó.
Para Aybar, la diferencia entre un corredor profesional y un oportunista está en un concepto clave: entender al cliente. "Nosotros como corredores profesionales entendemos la dinámica del mercado, entendemos la dinámica de la persona y nos metemos un poco en la historia del cliente: por qué quiere comprar, por qué quiere vender", explicó.
Lejos de la lógica del "vender por vender", el asesoramiento integral implica conocer las motivaciones, los plazos y las necesidades reales de cada parte para poder ofrecer soluciones a medida.
En la práctica, esto se traduce en que no es lo mismo asesorar a un inversor que busca una oportunidad de precio y rendimiento que a una familia que necesita mudarse por crecimiento o por trabajo. "Hacemos que el inversor también tenga su rendimiento cuando hay una oportunidad, pero para eso hay que entender primero qué busca", sostuvo el director de Aybar Propiedades. La correcta interpretación de ese perfil permite recomendar propiedades que realmente se ajusten a lo que el cliente necesita, evitando pérdidas de tiempo y operaciones frustradas.
Aybar también se refirió a las operaciones que hoy se están cerrando. Según describió, predominan las de oportunidad, donde el comprador tiene el dinero disponible y hace una operación al contado aprovechando una brecha de precios. Pero también hay propietarios que están financiando de manera propia la venta de propiedades usadas. "Me ha tocado participar en una operación puntual donde creo que esa dinámica va a empezar a traccionar el financiamiento privado entre privados", afirmó, una alternativa que podría destrabar la brecha para quienes no tienen el efectivo completo.
En definitiva, el especialista recomendó a quienes buscan comprar o vender que se tomen el tiempo necesario para elegir al asesor. Un profesional matriculado no solo aporta conocimiento del mercado, sino también transparencia, seguridad jurídica y un servicio de punto a punto que empieza en la primera conversación y termina cuando la operación está cerrada y las llaves se entregan.