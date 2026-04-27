En un día secuestraron 260 kilos de cocaína en Tucumán

Resumen para apurados
- Gendarmería Nacional incautó 260 kilos de cocaína en Rodeo Grande y Aguilares, Tucumán, durante operativos realizados en un solo día para combatir el narcotráfico regional.
- Los hallazgos se produjeron tras controles vehiculares estratégicos. Tucumán se posiciona como la segunda provincia con mayor cantidad de droga decomisada en el NOA.
- Este megaoperativo refuerza la lucha contra el tráfico de sustancias en el norte argentino y anticipa un endurecimiento en la vigilancia de las rutas clave hacia el centro del país.
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Tucumán se transformó en el centro de las noticias narco del fin de semana. En dos procedimientos concretados en menos de 24 horas, en el norte y el sur de la provincia, se decomisaron al menos 260 kilos de cocaína. Uno de ellos terminó transformándose en el mayor secuestro de este estupefaciente registrado en lo que va del año en toda la región.
El viernes por la tarde, una pareja que conducía una Renault Duster escapó de un control que realizaba personal de Gendarmería Nacional en Molle Yaco, Trancas, en el límite con Salta. Los ocupantes del vehículo abandonaron la ruta 9 y tomaron por los serpenteantes y peligrosos caminos de la zona de Chuscha.
Los gendarmes iniciaron una persecución por las rutas provinciales. Los investigadores señalaron que los pobladores del lugar, sorprendidos por el andar del vehículo, filmaron con sus celulares cómo conducía el chofer. “Parecía que estaba corriendo una prueba de rally por la manera en que tomaba las curvas y el tierral que levantaba”, explicó una fuente cercana a la investigación.
El plan de escape llegó a su fin en un paraje de Rodeo Grande. El conductor perdió el control de la Duster y terminó estrellándose contra un árbol. El hombre huyó y dejó en el lugar a Alejandra Benavidez Acho, ciudadana boliviana, embarazada de seis meses. Al llegar los uniformados, no sólo detuvieron a la mujer, sino que descubrieron que en el interior del vehículo, en bolsas arpilleras, transportaban 240 kilos de cocaína.
Los ladrillos de “merca” tenían un sello: el rostro de Tony Montana, el protagonista de un clásico del cine narco: “Scarface”. Esa marca tenía la droga que fue secuestrada a principios de mes en un cargamento de limones. Este distintivo, que comenzó a aparecer en las incautaciones, también había sido descubierto en un envío detectado en el litoral del país.
Los uniformados comenzaron a realizar un rastrillaje en la zona para dar con el hombre que se había escapado. Ayer por la tarde, el sospechoso se presentó en una casa de Rodeo Grande después de haberse ocultado toda la noche en los montes de la zona. Los lugareños le dieron de comer y hasta le invitaron cerveza para retenerlo.
Mientras tanto, avisaron a la Policía que el hombre que estaban buscando se había presentado en el lugar. Personal de Delitos Rurales, que estaba colaborando en su búsqueda, se presentó y lo detuvo. Fue identificado como Diego Villca Zárate, también oriundo del vecino país.
Esta no es la primera vez que se registra un procedimiento de estas características. En noviembre pasado, una camioneta que intentó ingresar a la provincia por El Tala se topó con un control del Operativo Lapacho. Huyeron por Chuscha y, mientras eran perseguidos, volcaron. Transportaban 301 kilos de flores de marihuana.
Las dudas
Los investigadores sospechan que la pareja detenida fue contratada para transportar la droga. Llegaron a nuestro país, se subieron a la Duster, que está inscripta en Jujuy, y, supuestamente, se dirigían hacia Neuquén, en el sur del país. “Estamos analizando la trazabilidad del viaje que podrían haber realizado hasta que fueron descubiertos”, indicó uno de los pesquisas que analiza el caso.
A los uniformados les llamó la atención la manera en la que transportaban la cocaína. Los ladrillos con “merca” estaban ocultos en bolsos, a simple vista. Normalmente, los narcos esconden el estupefaciente en alguna parte del vehículo o lo disimulan entre otros productos. Vale la pena aclarar que los 300 kilos de marihuana secuestrados el año pasado también eran trasladados de la misma manera y sin ningún tipo de precaución adicional para evitar que la descubrieran.
El procedimiento se concretó en un momento crítico. Cada vez son más fuertes las sospechas de que las organizaciones utilizan el sur de Salta para transportar la droga por vía aérea. Las avionetas aterrizan en campos o la arrojan en pleno vuelo y, desde allí, la trasladan a centros de acopio ubicados en Tucumán o en Santiago del Estero para luego distribuirla a otras provincias. Quizás esa sea la razón por la que eligen ese sistema tan rudimentario para trasladar las sustancias.
“Es muy poco probable que hayan elegido llevar semejante cantidad de cocaína hasta el sur del país de esa manera. Ya es anormal que hayan superado todos los controles que existen desde Jujuy hasta nuestra provincia”, sostuvo una fuente de Gendarmería. En una nota exclusiva con LA GACETA, el gobernador Osvaldo Jaldo anticipó que insistirá en convocar a sus pares de la región para colaborar con la Nación en la lucha contra el narcotráfico.
Estadísticas
El secuestro de estos 240 kilos de cocaína -valuados en unos U$S600.000 en la zona de frontera y en unos $1,2 millones en nuestra provincia- fue el decomiso más importante que se realizó en lo que va del año en el NOA. El récord anterior, de 177 kilos, se registró la semana pasada en la localidad salteña de Colonia Santa Rosa, donde se descubrió que una organización alquilaba campos para utilizarlos como centro de acopio de sustancias. De ese lugar habían partido los 50 kilos de “merca” y 100 kilos de marihuana que eran transportados en un camión cargado con limones.
Los detalles del otro procedimiento se mantienen en reserva. Por el momento, trascendió que gendarmes habrían decomisado unos 20 kilos. Aparentemente, el procedimiento se concretó en Aguilares, pero hasta el momento no se informó cómo era trasladada.
A días de que se cierre el primer cuatrimestre del año, según los datos publicados por las fuerzas federales y provinciales, se registró una baja de más del 20% en cocaína con respecto al año pasado. En tanto, sí hubo un incremento del decomiso de cannabis en el mismo período, que llegó a casi un 100%.
Tucumán quedó ubicada como la segunda provincia en la que más “merca” se secuestró, con 323 kilos, y lidera el decomiso de marihuana con 521 kilos. El incremento en los decomisos de ambas sustancias supera el 11% y el 60%, respectivamente. En tanto, los decomisos en Salta y en Jujuy, principales puntos de ingreso de las drogas al país, cayeron en promedio un 50%.