En un día secuestraron 260 kilos de cocaína en Tucumán

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El secuestro de estos 240 kilos de cocaína -valuados en unos U$S600.000 en la zona de frontera y en unos $1,2 millones en nuestra provincia- fue el decomiso más importante que se realizó en lo que va del año en el NOA. El récord anterior, de 177 kilos, se registró la semana pasada en la localidad salteña de Colonia Santa Rosa, donde se descubrió que una organización alquilaba campos para utilizarlos como centro de acopio de sustancias. De ese lugar habían partido los 50 kilos de “merca” y 100 kilos de marihuana que eran transportados en un camión cargado con limones.