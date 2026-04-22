Revocarían un fallo por incumplimiento del pago de resarcimiento

La Justicia revocará el convenio de juicio abreviado a dos imputados que habían sido condenados por haber atacado a una joven durante un intento de asalto. La víctima y su abogado habían denunciado que uno de los acusados no cumplió con el pago del resarcimiento arreglado y que continuaba en libertad.
Ian Elias Isa y Thomas Camel Habib fueron condenados en noviembre de 2025 a dos años de prisión de ejecución condicional por ser coautores del delito de tentativa de robo simple. Según la teoría de la Fiscalía de Robos y Hurtos III que dirige Carlos Picón, el 6 de marzo del año pasado ambos abordaron a Nadia en la calle Amador Lucero al 200 cuando regresaba del trabajo en su bicicleta. Con la intención de quitarle la mochila la tiraron del rodado, le provocaron una herida de corte profundo en la frente y luego se dieron a la fuga.
Ocho meses después, el MPF, los acusados, Nadia y su abogado Juan Sebastián Bauque, acordaron un convenio de juicio abreviado. El mismo consistía en que Isa y Habib fueran condenados a dos años de condicional a cambio de cumplir reglas de conducta, respetar una prohibición de acercamiento y se ofrecieron a pagar una reparación económica de $3 millones, cada uno.
Presentaciones
Habib abonó su parte en un solo pago, mientras que Isa entregó una suma de $1 millón y arregló cuatro cuotas de $500.000, que jamás fueron pagadas. Por ello, Bauque y Nadia realizaron presentaciones en la Fiscalía y en la Oficina de Reparaciones de la OGA (Oficina de Gestión de Audiencias) para reclamar que no estaba cumpliendo lo pactado. Ambos denunciaron en una nota con LA GACETA, hasta la semana pasada no habían tenido novedades. Según informó Bauque, ayer fueron notificados de que hoy se realizará una audiencia en la que se le revocaría a ambos el beneficio. “Aparentemente, no sólo uno de ellos no pagó lo acordado, sino que ninguno habría cumplido con lo establecido en las reglas de conducta”, explicó el abogado.
“Me parece bien que se haya tomado esta medida. Lo que no me parece es haber tenido que llamar la atención de alguna forma para que recién atiendan el reclamo que venimos presentando desde el año pasado”, manifestó Nadia. “Es una sensación rara. Por un lado nos sorprendió la notificación, y por el otro es increíble que por una nota periodística se haya movido la causa cuando estaban al tanto de la irregularidad desde noviembre. Ahora veremos qué sucede, pueden revocar el beneficio de la condicionalidad y otorgarles prisión efectiva, o continuar el proceso penal hasta llegar a un debate oral”, dijo Bauque.