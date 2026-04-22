Revocarían un fallo por incumplimiento del pago de resarcimiento

Presentaciones

Habib abonó su parte en un solo pago, mientras que Isa entregó una suma de $1 millón y arregló cuatro cuotas de $500.000, que jamás fueron pagadas. Por ello, Bauque y Nadia realizaron presentaciones en la Fiscalía y en la Oficina de Reparaciones de la OGA (Oficina de Gestión de Audiencias) para reclamar que no estaba cumpliendo lo pactado. Ambos denunciaron en una nota con LA GACETA, hasta la semana pasada no habían tenido novedades. Según informó Bauque, ayer fueron notificados de que hoy se realizará una audiencia en la que se le revocaría a ambos el beneficio. “Aparentemente, no sólo uno de ellos no pagó lo acordado, sino que ninguno habría cumplido con lo establecido en las reglas de conducta”, explicó el abogado.