Detuvieron un transporte de pasajeros que trasladaba una presunta víctima de trata

Intervino la Fiscalía Federal de Salta, quien ordenó la detención de los 13 ciudadanos colombianos, y luego de las actuaciones, se proceda a la expulsión por el Paso Internacional de Aguas Blancas, mientras que los dos conductores y la coordinadora quedaron supeditados a la causa. Con respecto a la víctima, se dispuso que sea entregada a la Dirección de Trata de Persona de la provincia de Salta.