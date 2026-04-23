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Adicciones y violencia: el trasfondo de un problema que golpea a las familias

El caso de “Nando” Rodríguez expone una realidad alarmante: la mayoría de las denuncias por conflictos familiares están atravesadas por el consumo de drogas.

DURA IMAGEN. El lugar donde dormían los tres niños cuya madre los había dejado solos durante varios días. DURA IMAGEN. El lugar donde dormían los tres niños cuya madre los había dejado solos durante varios días.
Por Micaela Pinna Otero y Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El caso de “Nando” Rodríguez en Tucumán revela que la mayoría de las denuncias por violencia familiar están vinculadas al consumo de drogas, afectando gravemente a menores.
  • La problemática se agrava tras hallarse niños abandonados por su madre. Las autoridades señalan que las adicciones son el eje central en los crecientes conflictos domésticos.
  • Esta realidad exige una intervención estatal urgente en salud pública y seguridad para frenar el impacto de las drogas en el tejido social y proteger a los sectores vulnerables.
Resumen generado con IA

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