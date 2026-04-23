Adicciones y violencia: el trasfondo de un problema que golpea a las familias

DURA IMAGEN. El lugar donde dormían los tres niños cuya madre los había dejado solos durante varios días.
Resumen para apurados
- El caso de “Nando” Rodríguez en Tucumán revela que la mayoría de las denuncias por violencia familiar están vinculadas al consumo de drogas, afectando gravemente a menores.
- La problemática se agrava tras hallarse niños abandonados por su madre. Las autoridades señalan que las adicciones son el eje central en los crecientes conflictos domésticos.
- Esta realidad exige una intervención estatal urgente en salud pública y seguridad para frenar el impacto de las drogas en el tejido social y proteger a los sectores vulnerables.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Tucumán
Lo más popular
Ranking notas premium