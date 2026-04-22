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Narcomenudeo: desarticularon kioscos que comercializaban drogas en Alderetes y San Miguel de Tucumán

Los operativos permitieron secuestrar cocaína, marihuana y casi $1.000.000. Una mujer con prisión domiciliaria volvió a caer por venta de estupefacientes.

Narcomenudeo: desarticularon kioscos que comercializaban drogas en Alderetes y San Miguel de Tucumán
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Digedrop desarticuló dos kioscos de droga en Alderetes y San Miguel de Tucumán este martes, tras detener a tres personas por comercializar cocaína y marihuana.
  • Los operativos secuestraron 500 dosis de cocaína y un millón de pesos. Se destaca la captura de una mujer que vendía droga mientras cumplía prisión domiciliaria por el mismo delito.
  • Estos procedimientos refuerzan la lucha contra el narcomenudeo en Tucumán. Las autoridades instan a la denuncia anónima para identificar nuevos puntos de venta y reincidencias.
Resumen generado con IA

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop) llevaron adelante dos procedimientos que permitieron desarticular kioscos dedicados al narcomenudeo. Como resultado, hay tres personas aprehendidas y una mujer demorada, además del secuestro de distintas sustancias y elementos clave para las investigaciones.

Se trata de operativos realizados en el marco de pesquisas previas, en los que incautaron cocaína, marihuana, celulares, dinero en efectivo, psicofármacos y elementos vinculados al fraccionamiento de drogas, entre otras pruebas que se suman a las causas.

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En este contexto, el subdirector general del área, comisario mayor Rufino Medina, brindó detalles de cada uno de los procedimientos.

El primero ocurrió este martes en la ciudad de Alderetes. “Un equipo de la Dirección Drogas Peligrosas (Didrop) Este llevó a cabo una medida de allanamiento en el barrio Teresa de Calcuta donde reside una mujer de apellido Tapia, quien estaba cumpliendo prisión domiciliaria por una condena 4 años dispuesta por el Juzgado Federal”, enfatizó Medina.

Según explicó el funcionario, pese a la condena, la mujer continuaba con la comercialización de estupefacientes. “La UFINAR Capital, a cargo del doctor José Sanjuan, mediante oficio, dispuso que se investigue nuevamente a esta persona ya que se estaba formando nuevamente un kiosco de venta de sustancia en su inmueble. Luego de recabar pruebas, el día de ayer, mediante oficio judicial firmado por el doctor Guido Buldurini se irrumpió en esa vivienda donde secuestraron 500 ravioles de cocaína, celulares, dinero en efectivo, elementos de corte y, a raíz de esto, se aprehendió a la mujer que seguramente será trasladada hacia alguna sede carcelaria para cumplir el arresto”, afirmó.

Por otro lado, efectivos de la Didrop Capital realizaron un segundo allanamiento en la zona de pasaje Berreta y canal Sur, donde también desarticularon un punto de venta de drogas. En ese lugar, además de secuestrar cocaína y marihuana, aprehendieron a una pareja de 28 años y demoraron a una mujer.

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“Un equipo de esta Dirección concretó una medida judicial en el pasaje Berreta donde una pareja ‘conocida’ que se dedicaba a la venta de sustancias quedó aprehendida ya que al allanar su inmueble, con oficio judicial, secuestraron cocaína, marihuana y cerca de $1.000.000. Los detenidos eran los principales investigados y ya cuentan con antecedentes”, señaló Medina. Además, remarcó que ese domicilio fue allanado por tercera vez por personal a su cargo.

Finalmente, el funcionario policial instó a los vecinos a realizar denuncias, que en general son anónimas, “Para que la Ufinar disponga que cualquiera de nuestras unidades proceda a la investigación de cada caso”, cerró.

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