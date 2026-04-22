Narcomenudeo: desarticularon kioscos que comercializaban drogas en Alderetes y San Miguel de Tucumán

Según explicó el funcionario, pese a la condena, la mujer continuaba con la comercialización de estupefacientes. “La UFINAR Capital, a cargo del doctor José Sanjuan, mediante oficio, dispuso que se investigue nuevamente a esta persona ya que se estaba formando nuevamente un kiosco de venta de sustancia en su inmueble. Luego de recabar pruebas, el día de ayer, mediante oficio judicial firmado por el doctor Guido Buldurini se irrumpió en esa vivienda donde secuestraron 500 ravioles de cocaína, celulares, dinero en efectivo, elementos de corte y, a raíz de esto, se aprehendió a la mujer que seguramente será trasladada hacia alguna sede carcelaria para cumplir el arresto”, afirmó.