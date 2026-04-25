Peso federal en el foro de intendentes por el cambio climático

Resumen para apurados
- Más de 90 intendentes de 22 provincias se reunieron en Tucumán para la VIII Asamblea Nacional de la RAMCC, buscando coordinar estrategias locales contra el cambio climático.
- La cumbre incluyó debates sobre obras hídricas y reclamos por fondos nacionales. Se realizaron rondas de negocios para aplicar innovaciones tecnológicas en sostenibilidad urbana.
- Los municipios buscan fortalecer su autonomía en la gestión ambiental y atraer inversiones. Este foro marca una hoja de ruta para lograr justicia climática y financiamiento externo.
Más de 90 jefes municipales. Funcionarios de 136 ciudades. 22 provincias argentinas representadas. La convocatoria a la VIII Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (Ramcc) fue notoria en el Hotel Sheraton de Tucumán, donde se debatieron estrategias de desarrollo sostenible para fortalecer la acción climática desde los gobiernos locales.
La jornada inaugural se desarrolló ayer y estuvo encabezada por el gobernador, Osvaldo Jaldo; el vicegobernador, Miguel Acevedo; y la intendenta, Rossana Chahla. “En un contexto donde muchas veces se pone en duda el rol del Estado, donde se relativiza la planificación y se posterga la inversión pública, los gobiernos locales marcamos un camino: nos hacemos cargo, gobernamos y damos respuestas concretas a nuestra gente”, señaló la jefa capitalina en su discurso de apertura.
La ciudad fue elegida para ser sede de exposiciones, paneles estratégicos, talleres y mesas temáticas en las que numerosos expertos intercambiaron realidades y diagramaron iniciativas.
En línea con los efectos del cambio climático, Chahla se refirió a la “desigualdad estructural” en el mundo. “Las ciudades del sur global, nuestro territorio y nuestros vecinos enfrentan inundaciones, olas de calor y severos eventos extremos con menos recursos y con menos capacidad de respuesta. Por eso, cuando hablamos de acción climática, también hablamos de justicia, de financiamiento, de transferencia de tecnología y de reglas internacionales más equitativas”, planteó. Y remarcó que el desafío ambiental debe asumirse, además, en el ámbito nacional.
Inundaciones
Sobre ese tema se manifestó Jaldo. Dijo que el Gobierno nacional maneja el presupuesto más importante del país, y apuntó a la falta de financiamiento para trabajos hídricos en la Provincia. “Acá en el norte nos estábamos inundando por exceso de agua. A esta altura ya llovió casi el 70% de lo que llueve en todo el año. Fijense si va a haber obras de infraestructura que puedan contener esa cantidad de agua, donde caen 250 milímetros en menos de dos horas. Y mientras nos inundábamos en el norte, se incendiaban en el sur. O sea, que muchos no encontrábamos respuesta (del Poder Ejecutivo Nacional)”, consideró.
En tanto, el vicegobernador resaltó el compromiso de los más de 90 intendentes congregados en Tucumán. “Cuando se hablaba de cambio climático, personas de mi generación nos mirábamos y creíamos que no nos iba a llegar a nosotros. Y está aquí, está hoy; y no tuvimos el recaudo de pensar, quienes teníamos responsabilidades institucionales, y hacer un cambio profundo en nuestra manera de pensar. Por eso quiero felicitar y destacar enormemente el trabajo que se realiza acá. En varios municipios, pero sobre todo en San Miguel de Tucumán”, sostuvo Acevedo.
También se desarrollaron rondas de negocios público-privadas, un espacio de articulación entre municipios y empresas que ofrecen soluciones tecnológicas e innovaciones vinculadas con la sostenibilidad urbana.
La programación concluye hoy, con visitas técnicas y recorridos territoriales destinados a conocer proyectos ambientales impulsados en la Capital tucumana, entre ellos el Campus Educativo Ambiental “Dra. Yolanda Ortiz” y el Parque 9 de Julio.