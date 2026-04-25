Peso federal en el foro de intendentes por el cambio climático

Inundaciones

Sobre ese tema se manifestó Jaldo. Dijo que el Gobierno nacional maneja el presupuesto más importante del país, y apuntó a la falta de financiamiento para trabajos hídricos en la Provincia. “Acá en el norte nos estábamos inundando por exceso de agua. A esta altura ya llovió casi el 70% de lo que llueve en todo el año. Fijense si va a haber obras de infraestructura que puedan contener esa cantidad de agua, donde caen 250 milímetros en menos de dos horas. Y mientras nos inundábamos en el norte, se incendiaban en el sur. O sea, que muchos no encontrábamos respuesta (del Poder Ejecutivo Nacional)”, consideró.