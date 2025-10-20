Secciones
Wayki, el tapir tucumano, llega con el nuevo planificador de escritorio de LA GACETA y el Ente Tucumán Turismo
Hace 1 Hs

Este sábado 25 de octubre, LA GACETA y el Ente Tucumán Turismo presentan una nueva entrega del planificador de escritorio 2025, una lámina gratuita que acompaña a los lectores con todas las actividades turísticas y culturales del mes de noviembre.

En esta edición, el protagonista es Wayki, el tapir tucumano. Su nombre significa “amigo”, “compañero” o “hermano” en la lengua originaria quechua, y fue elegido como símbolo del espíritu cálido y hospitalario de la provincia.

El planificador de escritorio combina la funcionalidad de un calendario mensual con las postales más lindas de Tucumán y un código QR para acceder a la agenda completa de actividades.

Con esta acción conjunta, LA GACETA y el Ente Tucumán Turismo buscan invitar a tucumanos y visitantes a descubrir cada rincón de la provincia y disfrutar de todo lo que ofrece durante noviembre.

Conseguí tu planificador de escritorio gratis con LA GACETA, este sábado 25 de octubre.

