Wayki, el tapir tucumano, llega con el nuevo planificador de escritorio de LA GACETA y el Ente Tucumán Turismo

Este sábado 25 de octubre, LA GACETA y el Ente Tucumán Turismo presentan una nueva entrega del planificador de escritorio 2025, una lámina gratuita que acompaña a los lectores con todas las actividades turísticas y culturales del mes de noviembre.
En esta edición, el protagonista es Wayki, el tapir tucumano. Su nombre significa “amigo”, “compañero” o “hermano” en la lengua originaria quechua, y fue elegido como símbolo del espíritu cálido y hospitalario de la provincia.
El planificador de escritorio combina la funcionalidad de un calendario mensual con las postales más lindas de Tucumán y un código QR para acceder a la agenda completa de actividades.
Con esta acción conjunta, LA GACETA y el Ente Tucumán Turismo buscan invitar a tucumanos y visitantes a descubrir cada rincón de la provincia y disfrutar de todo lo que ofrece durante noviembre.
Conseguí tu planificador de escritorio gratis con LA GACETA, este sábado 25 de octubre.