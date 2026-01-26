Confianza en el Gobierno de Milei: cayó en enero, pero se mantiene por encima del promedio de 2025

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, se ubicó en 2,40 puntos en enero, lo que representó una baja del 2,8% respecto de diciembre de 2025 y una caída del 8% en la comparación interanual.
De acuerdo con el informe, pese al retroceso mensual, el nivel de confianza se sostuvo por encima del registrado en igual mes por administraciones anteriores. En ese sentido, el índice superó en un 5,2% al correspondiente al gobierno de Mauricio Macri en 2018 y en un 55,3% al de la gestión de Alberto Fernández en 2022.
El análisis también señaló que la caída fue más pronunciada en enero, teniendo en cuenta que en diciembre de 2025 el ICG había mostrado una merma marginal de apenas el 0,1%. De este modo, el indicador inició el año con una corrección más significativa tras varios meses de relativa estabilidad.
En cuanto a los componentes que integran el índice, el relevamiento registró descensos en todos los subíndices. La Capacidad para resolver los problemas del país se ubicó en 2,8 puntos, con una baja del 1,7%; la Honestidad de los funcionarios alcanzó los 2,69 puntos (-3,6%); la Eficiencia en la administración del gasto público se situó en 2,23 (-3,9%); la Evaluación general del Gobierno marcó 2,22 (-2,6%); y la Preocupación por el interés general fue de 2,01 puntos (-1,5%).
A pesar de la caída, el informe indicó que el índice de enero se ubicó por debajo del nivel general de la gestión de Javier Milei (2,44), aunque se mantuvo por encima del promedio de 2025, que fue de 2,35 puntos.
Jóvenes, el núcleo más firme para el Gobierno
El estudio también arrojó diferencias según género y edad. En términos generales, los hombres continúan mostrando un nivel de confianza más alto que las mujeres, aunque en enero la mayor caída se produjo en el segmento masculino.
Por rango etario, el grupo de 18 a 29 años mantuvo el mayor nivel de confianza, con 2,70 puntos, mientras que la franja de 30 a 49 años fue la que exhibió la menor credibilidad en la gestión.
Desde el punto de vista territorial, el Interior del país sostuvo el índice de confianza más elevado, con 2,59 puntos, en tanto que la ciudad de Buenos Aires registró la mayor disminución durante enero, con una caída del 12,4%.