Confianza en el Gobierno de Milei: cayó en enero, pero se mantiene por encima del promedio de 2025

En cuanto a los componentes que integran el índice, el relevamiento registró descensos en todos los subíndices. La Capacidad para resolver los problemas del país se ubicó en 2,8 puntos, con una baja del 1,7%; la Honestidad de los funcionarios alcanzó los 2,69 puntos (-3,6%); la Eficiencia en la administración del gasto público se situó en 2,23 (-3,9%); la Evaluación general del Gobierno marcó 2,22 (-2,6%); y la Preocupación por el interés general fue de 2,01 puntos (-1,5%).