Anses realiza un pago único que supera los $492.000 en mayo: ¿quiénes lo cobran?

Resumen para apurados
- ANSES otorgará en mayo de 2026 un pago único de $492.366 por adopción en Argentina. La medida aplica tras el aumento del 3,38% por inflación para asistir a los nuevos hogares.
- El incremento responde al ajuste del SUAF por la inflación del Indec. Beneficiarios con sentencia firme de adopción deben tramitar el cobro vía web o presencial ante el organismo.
- Esta actualización busca aliviar los costos iniciales de la crianza. El ajuste impacta además en la AUH y otros beneficios, reforzando la red de seguridad social ante la inflación.
A partir de mayo de 2026, rigen los nuevos montos del SUAF tras la confirmación de la Anses. La suba responde al 3,38% de inflación registrado por el Indec, lo que permite que algunos beneficios alcancen cifras superiores a los $492.000.
Asimismo, la medida alcanza a los beneficiarios de la AUH, quienes verán reflejado el incremento en sus cobros mensuales. Junto con este ajuste, los titulares cuentan con la acreditación de dos extras complementarios previstos para el mismo periodo.
De qué trata el beneficio de Anses
Este beneficio busca mitigar los gastos iniciales derivados de la llegada de un nuevo integrante al núcleo familiar. El monto más alto corresponde a la asignación por adopción, que en mayo escalará hasta los $492.366. Dicha prestación consiste en un pago único diseñado para asistir a las familias durante el proceso de incorporación de un niño, niña o adolescente al hogar.
Para acceder a este beneficio de la ANSES, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Contar con una sentencia de adopción firme.
- Solicitar el cobro dentro de los dos meses y hasta dos años desde la resolución judicial.
- Realizar el trámite ante el organismo, ya sea de manera presencial o mediante su sitio web.
- Primer rango: $70.651
- Segundo rango: $47.658
- Tercer rango: $28.826
- Cuarto rango: $14.876
- $230.032
- $162.733
- $103.041