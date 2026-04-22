Anses realiza un pago único que supera los $492.000 en mayo: ¿quiénes lo cobran?

De qué trata el beneficio de Anses

Este beneficio busca mitigar los gastos iniciales derivados de la llegada de un nuevo integrante al núcleo familiar. El monto más alto corresponde a la asignación por adopción, que en mayo escalará hasta los $492.366. Dicha prestación consiste en un pago único diseñado para asistir a las familias durante el proceso de incorporación de un niño, niña o adolescente al hogar.