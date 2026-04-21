El DNI del futuro llegó: cómo es el nuevo documento con chip que ya se entrega en el país

Argentina comenzó a emitir una nueva versión del Documento Nacional de Identidad que incorpora tecnología de última generación y refuerza los mecanismos de seguridad. El flamante DNI, que ya empezó a entregarse en provincias como Santa Fe, utiliza policarbonato, grabado láser y un chip electrónico con datos biométricos encriptados, lo que lo posiciona entre los más seguros de la región.