El DNI del futuro llegó: cómo es el nuevo documento con chip que ya se entrega en el país

Resumen para apurados
- Argentina comenzó a emitir un nuevo DNI con chip y tecnología láser a través del Renaper para combatir la falsificación y alinearse con estándares internacionales de seguridad.
- El documento utiliza policarbonato y un chip con datos biométricos encriptados. Se entrega en trámites de renovación o primera emisión, conviviendo con la versión anterior vigente.
- Esta actualización tecnológica busca erradicar el fraude de identidad y posiciona al sistema de documentación argentino entre los más seguros de la región ante delitos modernos.
Argentina comenzó a emitir una nueva versión del Documento Nacional de Identidad que incorpora tecnología de última generación y refuerza los mecanismos de seguridad. El flamante DNI, que ya empezó a entregarse en provincias como Santa Fe, utiliza policarbonato, grabado láser y un chip electrónico con datos biométricos encriptados, lo que lo posiciona entre los más seguros de la región.
El cambio no es meramente estético. Con este rediseño, el país deja atrás el formato tradicional de plástico para alinearse con estándares internacionales en identificación y documentación digital. La iniciativa apunta, principalmente, a combatir la falsificación, un problema que en los últimos años había evolucionado con técnicas cada vez más sofisticadas para clonar o adulterar documentos.
A pesar de la incorporación del nuevo formato, el DNI anterior no pierde validez. Continuará vigente hasta su fecha de vencimiento, por lo que la transición será progresiva. A partir de ahora, quienes realicen trámites habituales, como renovación, cambio de domicilio o primera emisión, recibirán automáticamente la nueva versión.
Tecnología aplicada a la identidad
El principal cambio radica en el uso de policarbonato, un material que permite grabar los datos directamente con láser en la estructura del documento, en lugar de imprimirlos sobre la superficie. Esto vuelve prácticamente imposible modificar la información sin dejar rastros.
A su vez, el DNI incorpora un chip electrónico que almacena datos personales y biométricos de forma encriptada. Esta tecnología no solo protege la identidad del titular, sino que también añade una capa extra de verificación, ya que la información solo puede ser leída mediante dispositivos específicos.
El nuevo documento también suma múltiples medidas de seguridad visibles: imágenes que cambian según el ángulo de observación, elementos detectables bajo luz ultravioleta, relieves táctiles y una ventana translúcida con la fotografía del titular. Todo el sistema está diseñado para dificultar cualquier intento de falsificación o suplantación de identidad.
El rediseño incluye, además, una обновación visual con referencias a la identidad argentina, combinando elementos simbólicos con una estética moderna que refuerza su carácter tecnológico.
Costos y alcance del trámite
El valor del trámite para ciudadanos argentinos es de $10.000, mientras que para personas extranjeras parte desde los $20.000. Estos montos se enmarcan dentro del esquema habitual de documentación oficial y no implican un costo extraordinario por el nuevo formato.
No existe obligación de renovar el DNI de forma inmediata. Las autoridades remarcan que el recambio será paulatino y convivirán ambas versiones durante un período prolongado, evitando así una sobrecarga en el sistema administrativo.
Una mejora clave frente al fraude
La implementación del DNI con chip responde a una necesidad concreta: reforzar la seguridad ante el incremento de falsificaciones. El formato anterior había demostrado vulnerabilidades que eran aprovechadas por redes delictivas, generando riesgos en múltiples ámbitos, desde trámites bancarios hasta gestiones legales.
Con esta actualización, el Gobierno busca proteger un derecho fundamental como es la identidad. La combinación de materiales resistentes, encriptación de datos y múltiples capas de verificación apunta a reducir significativamente los casos de fraude y suplantación.