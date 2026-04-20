Anses: fechas confirmada de cobro para jubilados para mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya tiene todo listo para el próximo ciclo operativo de mayo. En un contexto donde la previsibilidad financiera es fundamental para los adultos mayores, el organismo previsional oficializó el cronograma de pagos que regirá durante el quinto mes del año. Esta organización, que se mantiene bajo la estricta segmentación por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), tiene como objetivo garantizar un flujo ordenado en las sucursales bancarias y centros de pago de todo el país.