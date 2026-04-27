Por qué Scaloni eligió Kansas para el Mundial y qué tiene el búnker argentino que sorprendió a la AFA

Eso también remite a la identidad de este ciclo porque si algo distinguió a la selección campeona del mundo fue convertir la intimidad del grupo en una fortaleza competitiva. El famoso “nosotros” que tantas veces invocaron los jugadores no se construye sólo en la cancha. También se cultiva en las concentraciones, en las sobremesas y en las rutinas compartidas. Y Kansas, en ese sentido, parece pensado para proteger ese núcleo.