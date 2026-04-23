Alarma en España: Lamine Yamal se lesionó en Barcelona y se pierde el resto de la temporada

Resumen para apurados
- Lamine Yamal sufrió una lesión muscular este jueves en Barcelona y se perderá el resto de la temporada para priorizar su recuperación física de cara al Mundial 2026.
- El atacante de 18 años sufrió una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda ante Celta. El club aplicará un tratamiento conservador tras un año de alta exigencia física.
- Pese a la baja en el cierre de La Liga, se prevé su presencia con España en el Mundial. El desafío será recuperar el ritmo futbolístico antes del debut ante Cabo Verde en junio.
Barcelona emitió este jueves el parte médico oficial de Lamine Yamal, confirmando que el extremo sufrió una lesión muscular que lo marginará de las canchas por lo que resta de la competencia local. Sin embargo, el club llevó tranquilidad a la selección de España al asegurar que los tiempos de recuperación le permitirían estar presente en la cita mundialista.
COMUNICADO MÃDICO— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 23, 2026
Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesiÃ³n en el bÃceps femoral de la pierna izquierda.
El jugador seguirÃ¡ un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderÃ¡ lo que resta de la temporada y estÃ¡â¦ pic.twitter.com/ckPJM8K3pZ
El parte médico y la gravedad de la lesión
Tras someterse a estudios luego del pinchazo sentido en el triunfo del miércoles ante Celta de Vigo, los resultados arrojaron que el futbolista de 18 años padece una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, con un tiempo estimado de seis a cuatro semanas de recuperación, a menos de dos meses del inicio de Mundial, pactado para el 11 de junio.
Debido a la cercanía con el final del calendario europeo, la institución decidió que el jugador no vuelva a tener acción en los seis partidos que restan de La Liga. "El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial", detalló el comunicado oficial del conjunto catalán.
Prioridad absoluta para la Copa del Mundo
La situación deportiva de Barcelona facilita la decisión de preservar al joven crack. Con el equipo eliminado de la Champions League en cuartos de final y una ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid en el torneo doméstico, el cuerpo técnico de Hansi Flick optó por no arriesgarlo, incluso de cara al Clásico del próximo 10 de mayo.
El objetivo principal es que la recuperación sea progresiva y segura para que Yamal pueda sumarse en óptimas condiciones a la delegación de Luis de la Fuente. El problema es que su máxima figura llegará a la competición en Norteamérica sin ritmo futbolístico. La "Roja" debuta contra Cabo Verde el 15 de junio, en el arranque del grupo H, que lo tendrá enfrentando también a Arabia Saudita (21/6) y Uruguay (26/6).
Con apenas 18 años, el físico del delantero dio señales de alerta tras un año casi sin descanso, luego de haber superado también una lesión inguinal en septiembre pasado. Ahora, su evolución será el foco de atención tanto en Barcelona como en toda España de cara al máximo desafío deportivo de 2026.