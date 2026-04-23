Alarma en España: Lamine Yamal se lesionó en Barcelona y se pierde el resto de la temporada

El objetivo principal es que la recuperación sea progresiva y segura para que Yamal pueda sumarse en óptimas condiciones a la delegación de Luis de la Fuente. El problema es que su máxima figura llegará a la competición en Norteamérica sin ritmo futbolístico. La "Roja" debuta contra Cabo Verde el 15 de junio, en el arranque del grupo H, que lo tendrá enfrentando también a Arabia Saudita (21/6) y Uruguay (26/6).