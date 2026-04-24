“Pido disculpas de corazón”: el arrepentimiento de Julio Coria tras su polémico exabrupto en la final del Sub 17
El juvenil de la Selección Argentina dio la cara a través de un video oficial luego de sus fuertes declaraciones contra el combinado de Colombia. Diego Placente intervino para calmar las aguas tras una final que terminó en goleada y con los ánimos caldeados en Paraguay.
Resumen para apurados
- Julio Coria, de la Selección Sub 17, pidió disculpas públicas en Paraguay tras sus violentos dichos contra Colombia luego de caer 4-0 en la final del Sudamericano por frustración.
- Las declaraciones se viralizaron tras una final con tres expulsados. El DT Diego Placente medió en el conflicto, que incluyó un error de TV que derivó en acoso a otro futbolista.
- Este episodio subraya la necesidad de formación integral en juveniles ante la exposición mediática. Argentina buscará revertir su imagen disciplinaria de cara al próximo Mundial.
Luego de la estrepitosa caída por 4 a 0 ante Colombia en la definición del Sudamericano Sub 17, el clima de frustración en el vestuario albiceleste se trasladó a los micrófonos con una frase que no tardó en volverse viral por los motivos equivocados. Julio Coria, protagonista de un desafortunado comentario post-partido donde prometía una revancha violenta en el Mundial, utilizó las plataformas de la Selección para realizar un meaculpa público y bajar las revoluciones de una polémica que ya había cruzado fronteras.
El descargo del juvenil y el respaldo de Placente
Con un semblante visiblemente más sereno que el mostrado tras el pitazo final, Coria grabó un mensaje dirigido especialmente a los jugadores, entrenadores y al pueblo colombiano. En el video, el futbolista reconoció que sus palabras fueron producto del enojo por el resultado deportivo y destacó que Colombia fue un justo ganador. "No fue mi intención, ellos nos ganaron muy bien y son un gran equipo", admitió el juvenil, buscando cerrar una herida que se abrió en plena ebullición competitiva cuando, ante las cámaras de la transmisión oficial, había lanzado insultos anticipando un posible cruce mundialista.
#ConmebolSub17 El jugador Julio Coria expresa sus disculpas públicas tras lo ocurrido en la final del certamen. pic.twitter.com/nRWG94AXBP— Selección Argentina (@Argentina) April 24, 2026
Diego Placente, entrenador del seleccionado, no esquivó el bulto y asumió la responsabilidad de educar a sus dirigidos en estos momentos críticos. El DT explicó que a los 17 años los futbolistas recién comienzan a convivir con presiones externas y derrotas dolorosas, remarcando que es un desafío para el cuerpo técnico acompañar estos procesos de maduración. Placente fue tajante al decir que lo expresado por Coria estuvo mal y que estas situaciones deben servir como aprendizaje para que, en el futuro, la "calentura" del juego no empañe el respeto por el rival.
Un error de identificación y el caos en las redes
El episodio sumó una cuota de injusticia hacia otro integrante del plantel debido a una confusión técnica durante la transmisión en vivo. Un error en el zócalo de la pantalla atribuyó las frases de Coria a su compañero Felipe Echenique, quien sin tener nada que ver en el asunto, comenzó a recibir una catarata de insultos y agresiones en sus cuentas personales. El acoso fue de tal magnitud que Echenique se vio obligado a cerrar sus redes sociales, un daño colateral que el pedido de disculpas de Coria también intentó subsanar al dejar en claro quién fue el verdadero autor de los dichos.
Una final para el olvido en lo deportivo
En lo estrictamente futbolístico, la tarde en Paraguay fue una pesadilla para la "Albiceleste". El conjunto colombiano, dirigido por Fredy Hurtado, se quedó con el título con una contundencia asombrosa gracias a un doblete de Miguel Agámez y los tantos de Matías Caicedo y José Escorcia. Argentina no solo sufrió en el marcador, sino que perdió los estribos en el cierre del encuentro, terminando con apenas ocho jugadores por las expulsiones de Mateo Mendizábal, Alan Alcaraz y el capitán Simón Escobar. Este desenlace, marcado por discusiones y un juego que se desvirtuó por la tensión, obliga al equipo de Placente a realizar una profunda autocrítica de cara a la cita mundialista que se avecina.