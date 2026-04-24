“Pido disculpas de corazón”: el arrepentimiento de Julio Coria tras su polémico exabrupto en la final del Sub 17

En lo estrictamente futbolístico, la tarde en Paraguay fue una pesadilla para la "Albiceleste". El conjunto colombiano, dirigido por Fredy Hurtado, se quedó con el título con una contundencia asombrosa gracias a un doblete de Miguel Agámez y los tantos de Matías Caicedo y José Escorcia. Argentina no solo sufrió en el marcador, sino que perdió los estribos en el cierre del encuentro, terminando con apenas ocho jugadores por las expulsiones de Mateo Mendizábal, Alan Alcaraz y el capitán Simón Escobar. Este desenlace, marcado por discusiones y un juego que se desvirtuó por la tensión, obliga al equipo de Placente a realizar una profunda autocrítica de cara a la cita mundialista que se avecina.