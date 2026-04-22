La lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026: los fijos, las dudas y las sorpresas posibles

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni define en mayo la lista de Argentina para el Mundial 2026. Junto a Messi en EE. UU., el DT busca consolidar el grupo para defender el título de campeón del mundo.
- Con 22 nombres asegurados, restan definir cuatro puestos en defensa y mediocampo. Scaloni aplica el criterio de rendimiento que consagró al equipo en Qatar 2022 y la Copa América.
- La nómina final perfilará la renovación táctica del equipo. Se busca integrar jóvenes talentos con la base histórica para garantizar competitividad ante el reto del bicampeonato.
La lista de la selección argentina para el Mundial 2026 empezó a jugarse hace tiempo. Si bien resta poco más de un mes para que Lionel Scaloni la dé a conocer (la fecha límite es el 30 de mayo, aunque hasta el 11 debe presentar una prelista de entre 35 y 55 futbolistas), aunque falten detalles en la cabeza del DT hay una estructura bastante definida.
Salvo imprevistos, tiene 22 nombres prácticamente asegurados. En el resto (los últimos cuatro lugares) es donde aparece la verdadera tensión.
Toda lista necesita un eje. Y en este caso, ese eje sigue siendo Lionel Messi. A los 38 años, y camino a disputar su sexta Copa del Mundo, el capitán vuelve a encabezar un grupo que mantiene la base del ciclo campeón en el que la Selección encadenó Copa América 2021, Finalissima, Mundial 2022 y Copa América 2024.
En el arco, Emiliano Martínez es una fija, acompañado por Gerónimo Rulli. En defensa, la estructura se sostiene con nombres consolidados: Cristian Romero (llegará con lo justo tras su lesión en la rodilla), Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Además, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel aparecen como variantes casi confirmadas.
El medio campo mantiene el ADN que el equipo construyó durante el ciclo Scaloni. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Leandro Paredes fueron la columna principal durante todo el proceso y tienen su lugar asegurado. A ellos se suman alternativas que ya dejaron de ser promesas, como Exequiel Palacios, Thiago Almada y Nicolás Paz, de gran presente en el Como italiano.
Arriba, la competencia es feroz pero con nombres instalados. Lautaro Martínez y Julián Álvarez son fijas. Y la aparición de Giuliano Simeone ofrece una variante de intensidad.
Es una base reconocible, sin lugar para las sopresas. Una estructura que no se discute, pero que tampoco se relaja.
En la pelea por los últimos lugares aparece lo más interesante. Los cuatro cupos restantes son los que definen el verdadero rostro de la lista, y en ese sentido es en donde Scaloni se toma su tiempo para dar un veredicto.
El tercer arquero se lo disputan entre Juan Musso y Walter Benítez, aunque el arquero de Atlético de Madrid parece correr con cierta ventaja.
En defensa, el lugar extra de central parece ser una pelea final entre Marcos Senesi y Facundo Medina, dos perfiles distintos para una misma necesidad. Ambos son centrales zurdos, pero Senesi se destaca por su capacidad de salida y anticipación, mientras que Medina aporta agresividad y polivalencia, siendo capaz de jugar de lateral.
Justamente, en el lateral izquierdo, detrás de Tagliafico, la disputa parece estar entre Marcos Acuña y Gabriel Rojas.
En el medio campo, la incógnita pasa por Giovani Lo Celso. Muchos afirmaban que si llegaba bien físicamente, era número puesto. Pero el sprint final que viene metiendo Valentín Barco parece haber nivelado la lucha en ese lugar. Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni y Máximo Perrone aparecen como alternativas.
Las posibles sorpresas de la lista de Scaloni
En cada nómina mundialista siempre hay nombres que aparecen sobre el final y que generan un impacto. Esos jugadores que llegan en silencio y que terminan ocupando un lugar inesperado. Todos recordarán los casos de Ariel Garcé en Sudáfrica 2010; Hugo Campagnaro en Brasil 2014 o Cristian Ansaldi en Rusia 2018, por citar algunos ejemplos.
Justamente ahí es donde Scaloni marcó una diferencia en Qatar 2022, gracias a decisiones que respondían a lo que el equipo necesitaba. En aquel momento apostó por Enzo Fernández, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Paulo Dybala, quienes terminaron siendo determinantes en la coronación.
Scaloni sabe mejor que nadie que las listas no ganan los mundiales, pero los condicionan. Por eso, cuando la selección argentina pise el nuevo torneo, ya no importará quién se quedó afuera ni cuánto ruido generó cada una de sus decisiones. Porque en ese punto ya no habrá margen para corregir; sólo quedará competir y sostener el peso de una historia que ahora obliga a confirmar que lo conseguido no fue casualidad.