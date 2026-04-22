La lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026: los fijos, las dudas y las sorpresas posibles

El medio campo mantiene el ADN que el equipo construyó durante el ciclo Scaloni. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Leandro Paredes fueron la columna principal durante todo el proceso y tienen su lugar asegurado. A ellos se suman alternativas que ya dejaron de ser promesas, como Exequiel Palacios, Thiago Almada y Nicolás Paz, de gran presente en el Como italiano.