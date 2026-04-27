La CGT recusó a dos camaristas y pidió anular el fallo que restituyó artículos de la reforma laboral

La semana pasada, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió cambiar el efecto con el que había sido concedida la apelación del Estado contra la decisión del juez Raúl Ojeda, quien había suspendido la aplicación de 83 artículos de la reforma. Con esa modificación, el tribunal restableció la vigencia de esos puntos de la ley mientras continúa la discusión judicial.