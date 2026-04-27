Secciones
Política

La CGT recusó a dos camaristas y pidió anular el fallo que restituyó artículos de la reforma laboral

En el Boletín Oficial, el gobierno de Milei informó el inicio del trámite para extender por cinco años la permanencia de uno de los camaristas: Víctor Arturo Pesino.

Poder Judicial nacional. ARCHIVO Poder Judicial nacional. ARCHIVO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La CGT recusó a los jueces González y Pesino y pidió anular el fallo que restituyó 83 artículos de la reforma laboral de Milei ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
  • El conflicto surge tras un cambio procesal que reactivó la norma. Además, se cuestiona la imparcialidad de Pesino por el trámite oficial para extender su mandato por cinco años.
  • Este desenlace definirá la vigencia de la reforma laboral. La impugnación de la CGT busca frenar cambios legislativos y cuestiona la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
Resumen generado con IA

La Confederación General del Trabajo (CGT) recusó a los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, María Dora González y Víctor Arturo Pesino, y pidió la nulidad de la resolución que restableció la vigencia de 83 artículos de la reforma laboral que habían sido suspendidos de manera cautelar.

La presentación fue realizada en el expediente iniciado por la central obrera contra el Estado Nacional, en el marco de su planteo de inconstitucionalidad contra la reforma. Además de apartar a los magistrados, la CGT solicitó declarar nula la decisión de la Cámara que modificó el alcance del recurso de apelación presentado por el Gobierno.

La semana pasada, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió cambiar el efecto con el que había sido concedida la apelación del Estado contra la decisión del juez Raúl Ojeda, quien había suspendido la aplicación de 83 artículos de la reforma. Con esa modificación, el tribunal restableció la vigencia de esos puntos de la ley mientras continúa la discusión judicial.

El recurso del Estado había sido concedido el 7 de abril “en relación y con efecto devolutivo”, lo que implicaba que la medida cautelar seguía vigente durante la tramitación de la apelación. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei presentó una queja para que se modificara ese criterio y se otorgara al recurso carácter suspensivo, planteo que fue aceptado por la Sala VIII.

Javier Milei celebró el fallo judicial que volvió a poner en vigencia la reforma laboral

Javier Milei celebró el fallo judicial que volvió a poner en vigencia la reforma laboral

Para fundamentar su decisión, los camaristas citaron el artículo 13, inciso 3, de la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado. Esa norma establece que cuando una cautelar suspende total o parcialmente los efectos de una disposición legal, la apelación debe concederse con efecto suspensivo, salvo en supuestos excepcionales. Según los jueces, de manera preliminar, en este caso no se verificaban esas excepciones, consignó el diario "Ámbito".

En paralelo, el viernes se publicó en el Boletín Oficial el inicio del trámite para extender por cinco años la permanencia del camarista Víctor Arturo Pesino, quien estaba próximo a cumplir 75 años, lo que generó críticas a intereses en el ambiente judicial y del oficialismo.

En ese contexto, la CGT avanzó con un nuevo escrito en el que también reclamó la nulidad de la resolución adoptada por la Cámara.

Temas Buenos AiresBoletín OficialConfederación General del TrabajoPoder Judicial de la NaciónGobierno nacionalArgentinaReforma laboralJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero
2

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero

Me alcanza solo hasta el día 20: lo que el 60% de los argentinos responde cuando le preguntan por su salario
3

"Me alcanza solo hasta el día 20": lo que el 60% de los argentinos responde cuando le preguntan por su salario

Del espectacular recibimiento al que se vayan todos: la noche de bronca que vivió el Monumental
4

Del espectacular recibimiento al "que se vayan todos": la noche de bronca que vivió el Monumental

Falcioni lamentó el empate de Atlético: No tenemos mucho para cambiar
5

Falcioni lamentó el empate de Atlético: "No tenemos mucho para cambiar"

Ranking notas premium
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat
2

Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso
3

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden
4

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

La jubilación no alcanza: pensar el retiro con múltiples ingresos
5

La jubilación no alcanza: pensar el retiro con múltiples ingresos

Más Noticias
Me alcanza solo hasta el día 20: lo que el 60% de los argentinos responde cuando le preguntan por su salario

"Me alcanza solo hasta el día 20": lo que el 60% de los argentinos responde cuando le preguntan por su salario

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero

Del espectacular recibimiento al que se vayan todos: la noche de bronca que vivió el Monumental

Del espectacular recibimiento al "que se vayan todos": la noche de bronca que vivió el Monumental

Falcioni lamentó el empate de Atlético: No tenemos mucho para cambiar

Falcioni lamentó el empate de Atlético: "No tenemos mucho para cambiar"

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield

Comienza hoy otra semana de paro docente en la UNT

Comienza hoy otra semana de paro docente en la UNT

Recuerdos fotográficos: la esquina de San Martín y Muñecas, entre los 60 y los 80

Recuerdos fotográficos: la esquina de San Martín y Muñecas, entre los 60 y los 80

Comentarios