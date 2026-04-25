La CGT recurrirá el fallo que restituyó la reforma laboral

La precisión adquiere importancia porque aún no se resolvió la cuestión de fondo. Hasta el momento, los jueces intervinientes se limitaron a definir si correspondía o no suspender la aplicación de la norma mientras se dirime su validez. “El tema de fondo es la inconstitucionalidad. Eso es lo que estamos laburando y eso es lo que vamos a buscar. Ahora, redoblamos esfuerzos para el 30 de abril (por la marcha del Día de los Trabajadores)”, afirmó el secretario de Prensa de la CGT, Horacio Arreceygor, según publicó Ámbito.